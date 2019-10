Gerassimenko mit Nerven wie Drahtseile

Bremen – Abwärtstrend gestoppt: Nach zuvor drei Niederlagen in Folge triumphierte der Tischtennis-Bundesligist SV Werder Bremen mit 3:0 über den PSV Mühlhausen und pirscht sich so mit 10:6 Zählern wieder an die Playoff-Plätze heran.

Entsprechend erleichtert wirkte SVW-Coach Cristian Tamas: „Das war für unser Selbstbewusstsein enorm wichtig. Dieser Sieg tut uns richtig gut.“ Und verdient war der Erfolg obendrein. Werder fand sofort gut in das Match hinein und ging durch den klaren Dreisatztriumph von Mattias Falck über Lubomir Jancorik in Führung. Vor einer Woche hatte der Schwede noch mit einer Angina im Bett gelegen, doch gegen Mühlhausen stand der Vize-Weltmeister wieder am Tisch und trug erheblich zum Gelingen bei.

Genau wie Hunor Szöcs, dem anschließend ein vorentscheidendes Break glückte. In vier Sätzen kochte der Rumäne Mühlhausens österreichischen Spitzenspieler Daniel Habesohn ab und stellte das Ergebnis auf 2:0. „Hunor war unser Matchwinner“, strahlte Tamas: „Er hat das gegen Habesohn super gemacht. Nach seinem Sieg lagen die Vorteile klar auf unserer Seite.“ Ganz in trockenen Tüchern war der grün-weiße Triumph indes noch nicht. Zumal Vizeeuropameister Ovidiu Ionescu gegen Kirill Gerassimenko schon mit 2:1 Sätzen und 10:9 im vierten Durchgang in Front lag. Aber Bremens junger Kasache bewies Nerven wie Drahtseile. Obwohl ihn Ionescu in die Defensive drängte, zauberte der Werder-Neuzugang einen blitzsauberen Konter auf den Tisch und wehrte den Matchball in Weltklassemanier ab. Noch besser: Auch die nächsten beiden Punkte gingen an Gerassimnko, sodass der fünfte Satz entscheiden musste. Und hier flutschte es jetzt richtig beim Bremer. Gerassimenko übernahm immer mehr die Initiative, zwang Ionescu am Ende mit 11:6 in die Knie und meißelte so den 3:0-Gesamtsieg in Stein. Natürlich sehr zur Freude von Tamas: „Das sind zwei enorm wichtige Zähler für uns. Besonders für Kirill freue ich mich sehr. Zuletzt musste er ja ein paar sehr unglückliche Niederlagen einstecken. Aber er hat sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen und ist heute für seine harte Arbeit belohnt worden.“

Besonders erfreulich für die Hanseaten: Der klare 3:0-Erfolg tat dem Spielverhältnis richtig gut. Angesichts der Leistungsdichte der Spitzenmannschaften sicherlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil im Kampf um die Playoff-Ränge. drö