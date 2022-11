Geniestreich dank Wärme-Creme: So zirkelte Maurice Krüger die Ecke für den FC Sulingen ins Tor

Von: Fabian Terwey

„Unglaublicher Zug zum Tor“: FC Sulingens Trainer Marian Pingel lobt den Offensivdrang von Maurice Krüger (am Ball), der im Bezirksliga-Match bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst einen Eckball direkt ins Tor drehte. © terwey

Vorm Stretching mit den Kollegen griff Maurice Krüger in der Umkleide zur Wärme-Creme. Der Linksfuß des Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiters FC Sulingen schmierte angesichts der klirrenden Kälte rund um den Gefrierpunkt Oberschenkel und Waden ein. „Das Start-Öl wärmt sofort“, erklärt der 29-Jährige, der beim anschließenden 3:0-Auswärtssieg gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst eine Ecke direkt ins Tor zirkelte und sich somit zum Spieler des Wochenendes kürte.

Sulingen – „Die Creme hat mir den entscheidenden Schwung verliehen“, lacht Krüger über den Eckball, der auf dem zugeschneiten Brinkumer Kunstrasen zum zwischenzeitlichen 2:0 im kurzen Eck landete. „Ich habe ehrlich gesagt im ersten Moment gedacht, dass es eine Scheiß-Ecke ist. Der Ball kam viel zu flach“, schmunzelt Pingel: „Grundsätzlich ist Maurice’ linker Fuß aber eine Waffe.“ Beim „Superwumms“, Schusskraftwettbewerb dieser Zeitung, war Krüger immerhin auf satte 115,8 km/h gekommen. „Beim Tor haben mir die Kollegen wegen der fehlenden Geschwindigkeit aber nur scherzhaft gesagt: ,Wow, was ein Strahl’“, berichtet Krüger: „Für mich war es aber schön, wieder ein Tor zu erzielen, nachdem ich in den letzten Spielen Chancen liegengelassen habe.“

„Wer sich gut fühlt“, nimmt sich den Ball

Auch Pingel freute es: „Tobias Dickmann und Maurice sind unsere Standardspezialisten. Ein Drittel unserer Tore haben wir nach ruhenden Bällen erzielt.“ Wer wann welchen Standard tritt, „entscheiden wir danach, wer sich gut fühlt“, erklärt Krüger: „Letzte Woche hat sich Tobi beim Freistoß den Ball genommen und ihn schön reingemacht.“

Spieler beim FC, Trainer beim TuS Sulingen

Nach seinem eigenen Geniestreich in Brinkum hat Krüger nun schon sieben Liga-Tore auf dem Konto. Beim FC hat mit acht Treffern nur Lauritz Meyer mehr. „Das ist nur möglich, weil ich ungemein gute Mitspieler habe“, kommentiert Krüger: „Eine super Truppe, die gut zusammenpasst. Wir haben den Aufstieg in der eigenen Hand.“ Mit Marvin Zawodny, Felix Klare, Bennet und Dennis Könker spielte der Sozialarbeiter eines Internats für schwer erziehbare Jugendliche in Freistatt bereits beim TuS Sulingen II zusammen. Beim Stadtrivalen trainiert Krüger noch immer die Bezirksliga-Frauen: „Montags und donnerstags sind die Einheiten mit den Damen, dienstags und freitags die mit den FC-Herren.“ An Spieltagen gebe es daher auch mal Terminkollisionen. So ertönt der Anpfif zum FC-Heimspiel gegen St.Hülfe-Heede am kommenden Sonntag um 14.00 Uhr. Die zweitplatzierten TuS-Damen treten um 13.00 Uhr zum Spitzenspiel beim SV Heiligenfelde an. „Ich werde dann selbst spielen und Mareike Bode (Co-Trainerin, d. Red.) übernimmt das Coaching“, so der Sulinger.

Mit TuS-Mütze zum FC-Training

Da gilt es für ihn auch beim Packen der Trainingstasche, die Übersicht zu behalten: „Erst letzte Woche bin ich versehentlich mit TuS-Sulingen-Wollmütze zum FC-Training gefahren. Ich habe das Logo extra nach hinten gedreht, damit es keiner mitkriegt, aber Joshua Lehmkuhl ist es sofort aufgefallen.“

Bei den Damen trainiert Krüger normalerweise auch seine Frau Franziska Krüger: „Aktuell ist sie aber schwanger. Wir erwarten im Januar unser erstes Kind – einen Sohn.“ Bleibt die Frage, in welchem der zwei Sulinger Vereine der Nachwuchs angemeldet wird. „Das muss ich noch mit meiner Frau diskutieren“, lacht der Kaiserslautern-Anhänger: „Hauptsache, er wird kein Bayern-Fan.“