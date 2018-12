Generalprobe in den Sand gesetzt

Werder 0:3 gegen Grünwettersbach

+ Florent Lambiet hatte den Sieg auf dem Schläger, verlor aber in fünf Sätzen. - Foto: Westermann

Bremen - Wenn eine missglückte Generalprobe automatisch eine gelungene Premiere nach sich zieht, dann sollte das jüngste 0:3 des Tischtennis-Bundesligisten SV Werder Bremen gegen den ASV Grünwettersbach eigentlich ein extrem gutes Omen sein. Denn: Bereits am 5. Januar treffen beide Teams wieder aufeinander – dann allerdings beim „Final Four“ in Ulm, wo es im Pokal-Halbfinale um alles oder nichts geht. Und trotz der mittlerweile siebten Pleite in Folge rechnet sich Bremens Trainer Cristian Tamas unverändert ordentliche Chancen aus: „Für mich ist die Partie völlig offen. Daran ändert die Niederlage nichts. Außerdem täuscht das Ergebnis ohnehin etwas über den wahren Spielverlauf hinweg.“