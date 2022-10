„Gemischte Gefühle“ in Uetze: Bassums Bundesliga-Schützen erst 5:0, dann 0:5

Von: Malte Rehnert

Ein knapper Sieg und eine knappe Niederlage: Bassums Denis Rother erlebte beim Wettkampf in Uetze Licht und Schatten. © krüger

Freude und Frust lagen für die Luftpistolen-Schützen des Bundesligisten SV Bassum von 1848 dicht beieinander. Am zweiten Wettkampfwochenende in Uetze (Region Hannover) gelang dem mit zwei Siegen stark gestarteten Team zunächst ein 5:0 gegen Wathlingen. Dann folgte jedoch die erste Niederlage, die gegen Pier 2000 ebenso klar ausfiel – 0:5. „Die Gefühle sind gemischt“, meinte Bassums Trainer Michael Meinhard.

Freischütz Wathlingen - SV Bassum von 1848 0:5: Dass es am Ende so klar ausgeht, hatte Michael Meinhard „nicht erwartet. Ich war eher von einem 3:2 oder so ausgegangen.“ Die Bassumer hatten den Vorteil, dass Wathlingens Top-Schütze, der Brite Kristian Callaghan, bei der WM in Kairo weilte – und alle Freischütz-Schützen eine Position hoch rutschten. Bassums Nummer eins, Mattis Hembre, trat somit gegen Sarah Oehns an und ließ ihr beim 381:374 keine Chance. „Mattis ist so ein kühler Norweger, der zieht sein Ding durch. Er ist unerschütterlich“, lobte Meinhard.

Die anderen Bassumer hatten mehr Mühe – etwa Denis Rother und Sascha Sandmann, die durchwachsen loslegten. Beide steigerten sich jedoch und lieferten ebenfalls Einzelpunkte. Rother schlug Philip Aranowski knapp (370:369), Sandmann bezwang Christian Oehns (374:369). Weil auch Thomas Hoppe (374:370 gegen Cedric Rohbani) und Martin Mohnke (362:358 gegen Jessica Schrader) gewannen, hieß es letztlich 5:0 für Bassum. „Wir haben uns belohnt und freuen uns natürlich darüber“, resümierte Meinhard.

Freischütz Wathlingen - SV Bassum von 1848 0:5 Sarah Oehns - Mattis Hembre 374:381, Philip Aranowski - Denis Rother 369:370, Cedric Rohbani - Thomas Hoppe 370:374, Christian Oehns - Sascha Sandmann 367:374, Jessica Schrader - Martin Mohnke 358:362.

St. Seb. Pier 2000 - SV Bassum von 1848 5:0: Am Tag danach schlug die Stimmung allerdings um, da kassierten die Bassumer ein sattes 0:5 gegen Pier 2000. „Sie hatten beim 2:3 schon einen guten Wettkampf gegen Berlin und haben sich noch mal gesteigert. Wir dagegen haben ein Quäntchen nachgelassen“, urteilte Meinhard.

Es war insgesamt „ein gebrauchter Sonntag“, sagte der 1848-Coach. Weil Pierre Michel als Stammschütze gemeldet ist, musste er ran – trotz noch nicht ganz auskurierter Schulterverletzung. Das Ergebnis: Er verlor klar gegen Anne-Marlen Ohler (347:360). Und an Position eins wurde der Norweger Mattis Hembre drei Schüsse vor Schluss qualifiziert, „weil er seine geladene Waffe abgeladen hat, ohne sie mit dem Finger zu berühren“, erklärte Meinhard. Regelkonform ist das, doch der Coach hätte sich mehr Fingerspitzengefühl des Wettkampfgerichts gewünscht. Und vor allem, „dass wir eher informiert werden. So war es zu spät, eine zweifelhafte Nummer.“ Bundesliga-Neuling Hembre stand in der letzten Serie nach sieben Schüssen bei 70 Ringen – und schaute verdutzt, als er plötzlich rausgenommen wurde.

Weil Sascha Sandmann (368:372 gegen Lukasz Czapla) und Denis Rother (Niederlage im zweiten Stechschuss – 7:10 gegen Andreas Kögler) ihr Niveau vom Vortag nicht halten konnten und Thomas Hoppe (374:376 gegen Tobias Kaulen) ebenfalls verlor, stand es 0:5.

Für die Bassumer geht es nun am 5. und 6. November mit dem Heimwettkampf weiter. Gegner sind Uetze und Fahrdorf. Machbare Aufgaben, meint Meinhard, dessen Zwischenfazit recht positiv klang: „Unser Start ist nicht schlecht.“

SV Bassum von 1848 - Pier 2000 0:5: Mattis Hembre - Markus Kremser 0:377 (Hembre disqualifiziert), Denis Rother - Andreas Kögler 367:367 (7:10), Thomas Hoppe - Tobias Kaulen 374:376, Sascha Sandmann - Lukasz Czapla 368:372, Pierre Michel - Anne-Marlen Ohler 347:360.