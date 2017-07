Gelungene Generalprobe des TV Stuhr – 5:2

Stuhr - Wenige Tage vor ihrer ersten Pflichtpartie haben die Fußballer des TV Stuhr ein Testspiel gegen den VfL Stenum gewonnen. Die Mannschaft des Trainerduos Christian Meyer/Stephan Stindt setzte sich am Dienstagabend gegen den Weser-Ems-Bezirksligisten vor heimischer Kulisse mit 5:2 (4:1) durch.

„Das war ein richtig gutes Spiel von uns. Wir haben die Schwächen der Stenumer eiskalt ausgenutzt und am Ende verdient gewonnen“, urteilte Stindt nach der Begegnung.

Spiel verflacht nach dem Seitenwechsel

Bereits in der 19. Minute gingen die Hausherren nach Vorarbeit von Riccardo Azzarello durch Torben Drawert in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Stuhr per Kopfball auf 2:0. Diesmal durfte sich Fabian Bischoff in die Torschützenliste eintragen. Einen katastrophalen Rückpass zum Stenumer Torwart nutzte Lennart Bischoff zum 3:0 (37.). Stenum spielte dennoch weiter mit und kam durch einen Distanzschuss von Frederik Dittmar zum 1:3 (40.). Doch nur zwei Minuten später hatte Azzarello die richtige Antwort – 4:1.

„Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel ein wenig – auch, weil beide Mannschaften viele Auswechslungen vorgenommen hatten“, berichtete Stindt. Dennoch fielen noch zwei weitere Treffer. In der 70. Minute verkürzte Julian Dienstmaier für Stenum auf 2:4, doch Andre Kück besorgte fünf Minuten vor dem Ende das 5:2.

Wirklich ernst wird es für den TV Stuhr am Dienstag. Um 20 Uhr empfängt das Team den Bezirksliga-Aufsteiger TuS Kirchdorf zur ersten Runde des Bezirkspokals.

