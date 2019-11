Brinkumer wollen gegen Bremer SV Revanche für 1:3-Hinspielniederlage

Gelingt der nächste Coup?

Sieht sein Team wieder im Aufwind: Brinkums Coach Mike Gabel.

Brinkum – An den 3. August kann sich Mike Gabel noch gut erinnern. Es war sein erstes Pflichtspiel als neuer Coach des Bremen-Ligisten Brinkumer SV. Doch die Premiere verlief alles andere als nach den Vorstellungen des 37-Jährigen. Mit 1:3 musste er den Fußballern des Bremer SV damals den Vortritt lassen. „Wir waren aber nicht wirklich schlechter als der Gegner“, blickt Gabel auf das Hinspiel zurück: „Gerade in den ersten 60 Minuten war es eine Partie auf Augenhöhe. Doch in den letzten 30 Minuten sind wir eingebrochen, haben es nicht mehr geschafft, die Zweikämpfe anzunehmen und so noch das Spiel verloren.“