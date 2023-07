Gelebte Inklusion: Siebenfache Weltmeisterin Tina Deeken und ihr Team glänzen beim Silbersee-Triathlon

Von: Christiane Golenia

Tina Deeken (Zweite v.l.) und ihr Inklusions-Team machten beim 28. swb-Silbersee-Triathlon einen tollen Job. © Golenia

Die siebenfache Weltmeisterin im Para-Eisschwimmen Tina Deeken ging beim 28. swb-Silbersee-Triathlon mit einer Inklusionsstaffel an den Start - gemeinsam mit Radfahrer Gerd Wolken sowie dem blinden Schlussläufer Hans-Reinhard Hupe samt Guide und Partnerin Juliane Löffler.

„Und ich habe sie noch gefragt, ob sie beim Schwimmen das Zeitlimit von 40 Minuten schafft“, schmunzelte Helmut Münster später. Als Tina Deeken bei ihm nachfragte, ob denn beim 28. swb-Silbersee-Triathlon auch eine Inklusionsstaffel mit ihr als Startschwimmerin starten könne, wusste der Tri-Wolf nicht, wen er da vor sich hatte. Deeken, deren linkes Bein weitgehend gelähmt ist, ist siebenfache Weltmeisterin im Para-Eisschwimmen.

Vor kurzem schwamm sie die Weser in Begleitung 50 Kilometer flussabwärts, um auf die Versalzung des Flusses aufmerksam zu machen. Als Niedersachsens Behindertensportlerin des Jahres ist es ihr zudem ein Anliegen, den Para-Sport sowie den inklusiven Sport publik zu machen. Was ihr am Silbersee als Team Inklusion gemeinsam mit Radfahrer Gerd Wolken sowie dem blinden Schlussläufer Hans-Reinhard Hupe samt Guide und Partnerin Juliane Löffler toll gelang. Deeken schwamm die 1 500 Meter in 24:29 Minuten und benötigte nur beim Landgang Hilfe von Wolken, der den Chip eine gute Stunde später an Hupe und Löffler übergab. Das Duo meisterte die teils unebene Laufstrecke in nur 53:27 Minuten. Das Team belegte bei den Mix-Staffeln Rang fünf, doch das war für sie nebensächlich.