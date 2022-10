„Geile Leistung, geiler Kampf“: 2:1 gegen Flensburg - Rehden zeigt auch ersatzgeschwächt sein Heimgesicht

Von: Daniel Wiechert

Teilen

Auf Bestellung seines Trainers Kristian Arambasic erzielte Julijan Popovic sein erstes Saisontor und feierte dann auch im Arm des Auftraggebers. © Vogler

Sie ließen ihn einfach nicht in Ruhe. Nach zig Umarmungen und noch mehr Handshakes umringten die Feldspieler des BSV Rehden ihren Torwart auch während des Gesprächs mit dem Reporter, neckten ihn und bedankten sich, während Ole Bahr über beide Ohren strahlte. „Es war sehr intensiv heute“, sagte der 20-Jährige nach dem 2:1 (2:0)-Heimsieg in der Fußball-Regionalliga gegen den SC Weiche Flensburg: „In der ersten Halbzeit war es eine geile Leistung, in der zweiten ein geiler Kampf.“

Rehden – Und Bahr war mittendrin. Von seinem Pflichtspieldebüt für die Schwarz-Weißen hatte der im Sommer vom Bremer SV gekommene Keeper erst am Vormittag erfahren. Stammtorwart Flemming Niemann musste kurzfristig mit einer Bauchmuskelverletzung passen, Bahrs Stunde schlug. „Vor dem Spiel war schon ein gewisses Kribbeln da“, bekannte der Blondschopf: „Aber die Jungs haben mir die ganze Zeit über gut zugesprochen, haben gesagt: ,Du packst das.‘ Und ab dem Anpfiff habe ich mich auch direkt sicher gefühlt.“

Arambasic-Team startet furios

Zunächst hatte er auch einen ruhigen Nachmittag – was daran lag, dass seine Vorderleute richtig stark begannen. Das Team von Trainer Kristian Arambasic lief die Flensburger hoch an, eroberte sich die Bälle früh, schaltete fix um und hatte Chancen. In der sechsten Minute zog Kevin Coleman aus 25 Metern ab, mit einer Übergreifparade klärte Weiche-Keeper Philip Österbaek zur Ecke. Diese segelte in den Strafraum, Flensburgs Verteidiger spielten Flipper, sodass der Ball Karam Han vor die Füße fiel, und Rehdens umtriebiger Sechser traf aus acht Metern zum 1:0 (7.). Rehden blieb auf dem Gaspedal: Im letzten Moment löschte Flensburgs Verteidiger Patrick Thomsen vor Tony Lesueur (19.), ehe Ebrima Jobe (23.) aus 18 Metern nur um ein paar Zentimeter den nächsten Treffer verpasste.

Regionalliga: BSV Rehden - Weiche Flensburg 2:1 (2:0) Rehden: Bahr - Popovic, Kiene, Argyris, Haritonov - Han - Mansaray (86. Tsapakidis), Coleman, A. Arambasic, (78. Tomic) Jobe - Lesueur (69. Sindik).

Flensburg: Österbaek - Herrmann, Thomsen, Rehfeldt (46. Guder) - Kurzbach, Schulz (46. F. Meyer), Hartmann, Pastor Santos - Gieseler, Kramer (46. Schleemann), Cornils.

Tore: 1:0 (7.) Han, 2:0 (42.) Popovic, 2:1 (69./Foulelfmeter) Guder.

Zuschauer: 250.

Schiedsrichter: Yannick Rath (OT Bremen).

Nach Han-Zuspiel fasste sich Rechtsverteidiger Julijan Popovic ein Herz, sein 30-Meter-Schuss landete abgefälscht von Flensburgs Torben Rehfeldt zum 2:0 (42.) im Netz. Beim Jubel sprang er Coach Arambasic in die Arme. „Ich hatte ja noch vor zwei Wochen der Zeitung gesagt, dass er noch ein Tor oder eine Vorlage machen muss, dann bin ich sehr zufrieden mit seiner Entwicklung“, feixte Arambasic, der mit Blick auf die dominanten ersten 45 Minuten analysierte: „Wir haben in der ersten Halbzeit, wie immer hier zu Hause, sehr aggressiv hoch gepresst, haben Flensburg unter Druck gesetzt. So kamen die langen Bälle relativ früh. Gerade Torben Rehfeldt über die linke Seite mit seinem linken Fuß musste die Bälle oft früh lang schlagen, das war unsere Idee. Das hat super geklappt. Dadurch konnten wir viele Bälle erobern, konnten dann wunderbar umschalten.“

Gegentor nach Foulelfmeter

Nach der Pause, in der der unzufriedene Weiche-Trainer Thomas Seeliger gleich dreifach gewechselt hatte, lief es nicht mehr so rund. Rehden stand tiefer, übte zu wenig Druck auf die Ballführenden aus, agierte im eigenen Passspiel viel zu hektisch. Einen langen Schlag verlängerte Flensburgs Jonah Gieseler in den Strafraum, Innenverteidiger Angelos Argyris und Bahr gingen nicht energisch genug zum Ball, Rene Guder mogelte sich dazwischen und lief clever in Bahr hinein, ehe er fiel. Schiedsrichter Yannick Rath zeigte auf den Punkt. Der Gefoulte verwandelte (69.).

Arambasic stolz auf sein Team

Doch mit Mann, Maus und Bahr brachten die Gastgeber das 2:1 über die Zeit und bleiben daheim unbesiegt. „Er hat einen super Job gemacht“, lobte Arambasic seinen Torwart und erinnerte noch mal daran, dass neben Stammkeeper Niemann auch feste Größen wie Kapitän Pierre Becken oder Mittelstürmer Malik Memisevic nicht dabei waren: „Wir haben wirklich einige Ausfälle, und deshalb bin ich wahnsinnig stolz, dass die Mannschaft es so diszipliniert macht.“

Spieler des Spiels: Karam Han Rehdens Sechser saugt die Bälle geradezu an – extrem clevere Positionierungen, wahnsinnig abgeklärte Zweikampfführung und beim 1:0 am rechten Fleck.