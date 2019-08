„Das geht mir auf den Sack“

FC Sulingen unterliegt TuS Sulingen II im Derby mit 0:2 / Rosenthal ärgert sich

+ Den Ball fest im Blick: TuS Spieler Konstantin Meyer (l.) hält in dieser Situation seinen Gegenspieler Bennet Lüdecke in in Schach und gewann verdient mit 2:0. foto: j. Diekmann

Sulingen - Von Julian Diekmann. Nein, zufrieden war Stefan Rosenthal nach dem Abpfiff nicht. „Wir waren alles andere als gut, haben am Ende verdient verloren. Aber der TuS Sulingen II hat jetzt auch keinen Traumfußball gespielt“, fasste Rosenthal, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Sulingen, das gestrige Derby auf eigenem Platz gegen den Stadtrivalen zusammen: „Der TuS kommt seit 13 Monaten immer mit derselben Spielweise zu knappen Erfolgen. In der Defensive sind sie total effizient und im Angriff effektiv. Es ist einfach ekelhaft, gegen sie zu spielen. Hinzu kam, dass sie drei, vier Mal überhart in die Zweikämpfe eingestiegen sind. So etwas geht mir auf den Sack. Ich fordere keinen meiner Spieler auf, jemanden zu treten. Über die TuS-Spielweise regen sich mindestens 14 weitere Mannschaften aus der Liga darüber auf.“