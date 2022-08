2:0 gegen Hannover 96 II: Rehden mit perfektem Regionalliga-Start

Von: Daniel Wiechert

Das ist Körperbeherrschung: Rehdens Karam Han wäre bestimmt auch ein guter Kung-Fu-Kämpfer geworden. © töb

Es war eine harte Prüfung zum Auftakt der Regionalliga-Saison 2022/2023: Doch der BSV Rehden bestand sie. Mit einer taktischen Meisterleistung gewann das Team von Trainer Kristian Arambasic mit 2:0 gegen Hannover 96 II.

Rehden – Mit den Händen in den Hosentaschen schlenderte Kristian Arambasic – weiße Sneaker, blaues T-Shirt und Jeans – kurz vor Spielbeginn seelenruhig in Richtung Trainerbank. Mit dem Anpfiff war es vorbei mit dem Müßiggang: 95 Minuten lang trieb der seit Freitag 45-Jährige seinen BSV Rehden mit aktivem Coaching zu einem 2:0-Heimerfolg gegen Hannover 96 II im ersten Regionalliga-Spiel der Saison 2022/2023. Es war ein völlig verdienter Sieg. „Wir waren die bessere Mannschaft“, betonte Arambasic: „Wir waren aggressiv, wir haben Hannover 96 überhaupt keine Zeit, überhaupt keine Luft gelassen.“

Vor allem war Arambasics Matchplan perfekt aufgegangen. Hatte er in der Vorwoche beim 0:4 gegen den Zweitligisten SV Sandhausen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals noch mit einer 5-3-2-Grundordnung begonnen, ging Arambasic es diesmal in einem 4-1-4-1 an. Für Niklas Kiene und Alessio Arambasic rutschten Lovro Sindik und Shamsu Mansaray in die Startelf. Der Plan der Gäste, die eine Woche zuvor mit einem 2:0 gegen den ambitionierten FC Teutonia 05 Ottensen erfolgreich in die Liga gestartet waren, war ab Minute eins erkennbar. Sie stellten mit vier bis fünf Leuten extrem hoch zu, wollten Rehden zu Fehlpässen im Aufbauspiel zwingen. Doch die Schwarz-Weißen ließen sich gar nicht auf ein riskantes Klein-Klein im Aufbauspiel ein, überspielten vielmehr mit längeren Bällen Hannovers erste Pressinglinie und suchten dann den Erfolg über die Außen.

Das Kollektiv war heute einmal mehr der Schlüssel zum Erfolg. Wir waren eine Einheit, alle haben sich gegenseitig gepusht.

Nach genau diesem Muster fiel auch das 1:0 (8.): Kapitän und Innenverteidiger Pierre Becken schlug das Spielgerät in Richtung Mittellinie, Josip Tomic ergatterte den zweiten Ball und schickte Sindik, der rechts durchgestartet war. Der kroatische Neuzugang schlug eine perfekte Flanke, die Ebrima Jobe – „Bolly“ genannt – aus sieben Metern per Flugkopfball in die Maschen setzte.

Dass Hannovers Außenverteidiger im System von Trainer Daniel Stendel hoch stehen, nutzten die Gastgeber auch beim 2:0 aus. Linksverteidiger Daniel Haritonov fand Kevin Coleman per 55-Meter-Pass, der US-Amerikaner legte vom linken Strafraumeck quer für den mitgelaufenen Mansaray – 2:0 (56.). „Zwei wunderschöne Tore“, betonte Arambasic, dessen Strategie perfekt funktioniert hatte: „Wie sagte es John ,Hannibal‘ Smith vom A-Team immer so schön: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.“

Lizenz zum Feiern und Ausschlafen

Seine Spieler brachten den Zwei-Tore-Vorsprung äußerst souverän und abgeklärt ins Ziel und machten sich auf nach Bremen, wo beim Teamabend der perfekte Saisonstart gefeiert wurde. Arambasic zeigte sich ob der Leistung „wahnsinnig glücklich und stolz. Das war heute eine perfekte Symbiose zwischen Defensive und Offensive.“

Und deshalb gab er seinen Spielern auch die Lizenz zum Feiern und Ausschlafen. „Ab Montag ist das Hannover-Spiel abgehakt, dann legen wir den Fokus voll auf Hildesheim.“ Beim dortigen VfV Borussia 06 tritt Rehden am Sonntag um 15 Uhr an. wie