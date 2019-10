Gebeutelt nach Oldenburg

Barnstorf/Diepholz II fehlen etliche Leistungsträger

+ © G. Müller „Da fehlt einiges an Erfahrung“, seufzt Malte Helmerking mit Blick auf die vielen Verletzten. © G. Müller

Barnstorf – Ausnahmesituation bei der HSG Barnstorf/Diepholz II: Da Trainer Raul-Lucian Ferent bis heute im Urlaub weilte, hat Spieler Malte Helmerking in den eineinhalb Wochen seit dem letzten Spiel der Verbandsliga-Handballer das Training übernommen. „Währenddessen bin ich dann Spielertrainer“, erklärt Helmerking, für den die Situation aber „kein Problem“ ist: „Vor drei Jahren habe ich die Zweite ja auch schon mal trainiert, und Raul hat mir eine Richtlinie mitgegeben.“ Außerdem wird Ferent vor dem Spiel Freitag beim TvdH Oldenburg (20.00 Uhr) heute sogar noch eine Einheit leiten. Alles halb so wild also.