Garaf der Held im Karten-Gewitter: Sudweyher trifft gegen St. Hülfe in der 90. zum Sieg

Von: Gerd Töbelmann

Umjubelter Matchwinner: Joker Walid Garaf (Mitte) schoss in der 90. Minute das Sudweyher Siegtor. Die ersten ausrastenden Gratulanten waren Florian Maeße (li.) und Trainer Philipp Meinke (re.). © töbelmann

Finale furioso vor etwa 100 Zuschauern auf dem Sportplatz in Sudweyhe. Der ansässige Fußball-Bezirksligist spielte gegen Aufsteiger TuS St. Hülfe-Heede eine Stunde lang in Unterzahl, wollte sich mit einer Nullnummer aber nicht begnügen. Nach etlichen ausgelassenen Großchancen zwischen der 76. und 78. Minute erreichte die Spannung in der 90. ihren Höhepunkt. Nach Steilpass und feinem Solo schoss der eingewechselte Walid Garaf das Tor des Tages beim 1:0 (0:0)-Erfolg.

Sudweyhe – „Junge, Junge, ist das geil. Wir spielen lange in Unterzahl, wären teilweise schon mit einem Punkt zufrieden gewesen – und gewinnen das Ding dann in der letzten Minute. Was für ein gelungener Sonntag“, jubelte Sudweyhes Innenverteidiger Jendrick Meissner.

In die ganz andere Richtung ging die Gefühlslage von St. Hülfes Coach Nils Jakobsen: „Wir haben uns heute nicht belohnt, weil uns in letzter Konsequenz auch der Mut gefehlt hat – gerade in Überzahl. Vielleicht hatten die Jungs auch zu viel Respekt vor Sudweyhe, die einen sehr guten Kader haben.“

Gäste sehen Karte um Karte

In einem Karten-Gewitter sondergleichen (bei den Gästen bekam gefühlt fast jeder den gelben Karton vom Twistringer Schiedsrichter Janis Rotermel unter die Nase gehalten) entwickelte sich zunächst kein schönes Spiel. Die vielen Unterbrechungen störten den Fluss extrem. Die besseren Chancen hatte Sudweyhe durch Robin Engelhardt, Maximilian Wirth und Joshua Brandhoff.

Und dann schien das Match ab der 31. Minute eine ganz andere Richtung zu nehmen. Sudweyhes Hannes Lüdeke kreuzte die Laufbahn von Paul Kosenkow, fädelte ein und sah dafür von Rotermel die Rote Karte. Auf der Sudweyher Bank war der Teufel los. „Nie Rot. Da war noch einer von uns dicht dran, der hätte klären können“, schrie Sudweyhes Trainer Benjamin Jacobeit. Kosenkow erklärte: „Ich wäre durch gewesen. Die Rote Karte war durchaus zu vertreten.“

Spieler des Spiels: Bastian Helms Der Sudweyher Kapitän war am Sonntag ein echtes Vorbild. Ihm blieb ein Treffer zwar verwehrt, aber seine Antritte und sein Einsatz waren erste Sahne.

In Unterzahl wehrten sich die Gastgeber bei hochsommerlichen Temperaturen extrem gut. Der Kreisliga-Meister aus dem Südkreis hätte in der 70. Minute in Führung gehen müssen, doch Kosenkow verlor das Duell gegen Sudweyhes Keeper Jannik Theiß.

Nach und nach bekamen die Platzherren das Heft trotz Unterzahl in die Hand. „Ich hatte das Gefühl, dass St. Hülfe am Ende ziemlich platt war. Wir dagegen konnten von der Ersatzbank gut nachlegen. Ich habe den Jungs schon vorher gesagt, dass unsere Kaderbreite heute unser Plus sein wird“, meinte Jacobeit, der vom vielen Hereinbrüllen im Laufe der Partie immer heiserer wurde.

Marc Pallentien ärgert sich über Spiel in Überzahl

Zwischen der 76. und 78. Minute hatte Sudweyhe Großchancen durch Florian Maeße (legte sich Ball zu weit vor), Garaf (mit links knapp vorbei) und Bastian Helms (Innenpfosten nach Garaf-Flanke). St. Hülfes Innenverteidiger-Haudegen Marc Pallentien (49) war entsetzt: „Wir sind in Überzahl und fangen uns einen Konter nach dem anderen. Das kann nicht wahr sein. Dann lasst uns doch wenigstens einen Punkt mitnehmen.“

Tja, das sah Garaf anders, denn in der 90. Minute wuselte er sich im gegnerischen Strafraum durch und brachte das Spielgerät tatsächlich im Tor unter. Danach gab es auf und neben dem Feld bei den Sudweyhern kein Halten mehr.

Fußball-Bezirksliga: TuS Sudweyhe - TuS St. Hülfe-Heede 1:0 (0:0) Sudweyhe: Theiß - Bode (70. Garaf), Knüppel, Bäker, Engelhardt (61. Yesildag), J. Lüdeke (64. Maeße), Meissner, Brandhoff (42. Harjes), H. Lüdeke, Helms, Wirth (36. Grund).

St. Hülfe-Heede: Ekuase - Quante (46. Winter), Kahl, Krause, Kosenkow, Dammann, Antrecht (31. M. Sünün), Zimmermann, Plümer (89. Süre), Pallentien, A. Sünün.

Tor: 1:0 (90.) Garaf.

Bes. Vork.: Rote Karte gegen Sudweyhes Hannes Lüdeke wegen Notbramse an Kosenkow. Schiedsrichter: Janis Rotermel (SC Twistringen).