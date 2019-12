Gabel-Team gebeutelt in die Seestadt

Brinkums Trainer lobt den jüngst gezeigten Einsatz – und heutigen Gegner SFL

+ Hat momentan eine gute Form: Brinkums Angreifer Dynar Kücük (Mitte) traf am Samstag in Vegesack gleich doppelt. Foto: töbelmann

Brinkum – Bei Mike Gabel genießt der SFL Bremerhaben allerhöchstes Ansehen: „Für mich ist das nach dem FC Oberneuland und zusammen mit dem TuS Schwachhausen die stärkste Mannschaft der Bremen-Liga“, schwärmt der Trainer des Brinkumer SV, der dort mit seinem Tabellendritten am Dienstagabend ab 19.30 Uhr zum Nachholspiel antreten muss. Die Freude des BSV-Übungsleiters, noch vor der Winterpause auf dem brandneuen Kunstrasenplatz am Mecklenburger Weg aufzulaufen, hält sich allerdings in Grenzen: „Wir hätten das Spiel gern ins nächste Jahr mit rübergenommen.“ Schließlich lägen schon schlauchende Wochen hinter seinen Fußballern, „die ja alle auch noch arbeiten müssen“. Eben aus jenen beruflichen Gründen muss Gabel heute ohne Nicolai Gräpler, Gordy Mumpese, Kubilay Yalabik und Jan-Hendrik Gronewold auskommen. Zudem fehlen ihm Tom-Cedrik Gronewold wegen Sprunggelenksproblemen, Dennis Krefta aufgrund der Nachwirkungen seiner Grippe sowie der an Kniekehlenbeschwerden laborierende Marcel Dörgeloh und Julius Rahmig, für den die Saison nach seinem Kreuzbandanriss ohnehin beendet ist.