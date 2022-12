Gabel sieht Klassenunterschied: Brinkum kassiert 1:5-Pleite bei Spitzenreiter Oberneuland

Von: Felix Schlickmann, Fabian Terwey

Drittes verlorenes Duell der Saison: Nach der Hinrunden-Niederlage in der Bremen-Liga und der Pokal-Pleite unterlagen Dragan Mille und der Brinkumer SV auch im Rückrundenspiel dem FC Oberneuland. © töbelmann

„Dieser Jahresabschluss passt zur bisherigen Saison“, sagte Trainer Mike Gabel. Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV verabschiedete sich mit einer deutlichen Niederlage in die Winterpause. Im Freitagabendspiel unterlag der Tabellenzehnte bei Spitzenreiter FC Oberneuland mit 1:5 (0:3).

Bremen – „Das war ungenügend von uns. Es war ein Klassenunterschied zu sehen. Der Gegner hat seine Chancen eiskalt genutzt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, befand Gabel. Muhammad Sey hatte den abgezockt aufspielenden FCO vor 92 Zuschauern nach einem Steckpass von Tom Trebin aus zehn Metern in Führung geschossen (12.).

Der Torschütze selbst hatte den Konter eingeleitet, Brinkums Yassin Bekjar den Ball in der eigenen Hälfte abgenommen. Boris Koweschnikow erhöhte per 20-Meter-Freistoß auf 2:0 (22.). Nachdem sich Oberneulands Omar Sillah im Zweikampf an der Mittellinie gegen Michael Yeboah durchgesetzt hatte, traf Nico Poplawski aus zehn Metern zum 3:0 (32.). Trebin hatte den Ball per Hacke in den Lauf des Torschützen gelegt.

Nachdem Yeboah zur Pause mit Oberschenkelverletzung raus musste, traf Sillah zum 4:0 (48.). Der Schuss des Führenden der Torschützenliste knallte von der Unterkante der Latte ins Tor. Poplawski legte nach langem Ball das 5:0 nach (68.). Mohammed Tekin besorgte noch Brinkums Ehrentreffer (88.). Weitere Gäste-Chancen hatte FCO-Torwart Jonas Horsch vereitelt, parierte gegen Mert Bicakci (19.) und Hyoungbin Park (40./53.).

Für Brinkum geht es nach der Winterpause mit dem Liga-Heimspiel gegen Geestemünde (4. Februar, 14.00 Uhr) weiter. fs/fat

Bremen-Liga: FC Oberneuland - Brinkumer SV 5:1 (3:0) Brinkum: Frerichs - Kaid (73. Flohr), Yeboah (46. Tiras), Dalkiran (73. Habibullah), Sultani (46. Taha) - Janssen, Mille, Tekin - Bicakci - Bekjar (85. Heuer), Park. Tore: 1:0 (12.) Sey, 2:0 (22.) Koweschnikow, 3:0 (32.) Poplawski, 4:0 (48.) Sillah, 5:0 (68.) Poplawski, 5:1 (88.) Tekin. Schiedsrichter: Sebastian Berger (TSV Farge-Rekum).