Brinkum-Trainer Gabel freut sich aufs „Kumpel-Duell“ mit BTS Neustadt

Von: Felix Schlickmann

Verkappter Flügelflitzer? Hyoungbin Park, Brinkums Dauerläufer im Mittelfeld, glänzte beim 1:0 gegen das Spitzenteam Vegesack in ungewohnter Rolle. © Töbelmann

Auf kaum ein Bremen-Liga-Spiel freut sich Mike Gabel so sehr wir auf das gegen die BTS Neustadt. Doch vor dem „Kumpel-Duell“ plagen den Trainer des Brinkumer SV einmal mehr Personalsorgen.

Brinkum – Der neue Mike Gabel schaut nicht mehr so verbissen aufs Wochenende. „Ich bin gespannt, und ich freue mich drauf“, sagt der Fußballtrainer des Brinkumer SV an einer Stelle, an der früher auch mal eine Kampfansage hätte kommen können. Doch Gabel hat sich mit der für seinen Bremen-Ligisten schwierigen Saison arrangiert, er weiß, dass vieles, das schiefgelaufen ist, nicht in seiner Macht lag. Entsprechend nimmt der ehrgeizige Coach alles, wie es kommt – und am Samstag (14.00 Uhr) kommt mit der BTS Neustadt ein Gegner an den Brunnenweg, der es Gabel besonders angetan hat.

„Ich freue mich immer auf sie“, unterstreicht er vor dem „Kumpel-Duell“, wie es der 40-Jährige selbst betitelt: „Da sind nette Kerle dabei, wir trinken immer am Ende noch ein Bierchen.“

Grippewelle und Wehwehchen

Auf dem Platz erwartet er allerdings kein Zurückstecken der Bremer, zu denen laut Gabel auch der in der Neustadt wohnhafte Ex-BTSler Esin Demirkapi, Dennis Janssen und Dragan Mille freundschaftliche Verbindungen pflegen. „Es ist jedes Mal eng“, weiß der Trainer über die Spiele gegen die BTS: „Sie wissen, wie man die Räume eng macht, wie man den Gegner vom Tor weghält.“

Fußballerisch erwartet die Brinkumer also ein weiterer Test zur aktuell ansteigenden Form. Beim „hochverdienten“ (Gabel) 1:0-Sieg gegen den Bis-Dato-Tabellenführer Aumund-Vegesack hat der Vizemeister gezeigt, was in ihm steckt – wenn die Personalsituation denn stimmt. „Wir konnten endlich mal zwei, drei Wochen mit denselben Leuten spielen, wichtige Spieler sind zurückgekehrt“, erklärt der Coach. Für Samstag muss er allerdings schon wieder ein düsteres Bild zeichnen. Eine Grippewelle hat sein Team erwischt, Janssen, der zuletzt bärenstarke Verteidiger Michael Yeboah und Redouan Kaid sind fraglich. Ebenso wie Kapitän Demirkapi (Knieprobleme), Yassin Bekjar (Sprungglenksprobleme) und Kevin Artmann (Verhärtung im Oberschenkel). Mert Bicakci (Fortbildung) und Mohammed Tekin (Gelbsperre) fallen sicher aus. Alle aufgezählten Spieler gehören zum Stammpersonal.

Ich verfalle jetzt nicht in Schwärmereien. Aber Fakt ist, dass man einen Aufwärtstrend erkennen kann.

Doch einen Vorteil konnte Gabel aus den (teils gezwungenen) Wechseln gegen SAV ziehen. „Not macht erfinderisch“, sagt er lächelnd und meint damit die neue Position bei Hyoungbin Park. Den Mittelfeldrenner beorderte der Trainer auf den Flügel – und Park, der unter anderem den Freistoß vor Janssens Siegtor herausholte, machte seine Sache „wirklich gut“, lobt Gabel. Anerkennende Worte hat er auch für Bekjar („Er hat ein Mega-Spiel gemacht“), Bicakci („Yassin und Mert haben so gut kombiniert“) und Einwechselspieler Enes Tiras („Er hat am Ende viele Bälle festgemacht und verteilt“) übrig.

Da der „unersetzliche“ Bekjar nun allerdings wie erwähnt auf der Kippe steht und Bicakci fehlt, könnte Gabel seine Kreativität gegen die Neustädter „Kumpel“ erneut brauchen. „Es gibt ein, zwei Positionen, die wahrscheinlich Spitz auf Knopf entschieden werden“, kündigt der Coach an: „Also erst am Samstagvormittag.“