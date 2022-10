Gabel fordert, Brinkumer liefern beim 4:0 gegen Blumenthal

Von: Felix Schlickmann

50 Prozent der Großchancen saßen: Viermal kam Kaan Er aussichtsreich zum Abschluss, zweimal verwertete der Brinkumer. © Töbelmann

Es geht weiter für Mike Gabel beim Brinkumer SV. Das liegt vor allem daran, dass der Bremen-Ligist beim 4:0 beim Blumenthaler SV ein völlig anderes Gesicht gezeigt hat als in den Wochen zuvor.

Bremen – Ja, Mike Gabel saß am Samstag auf der Bank des Brinkumer SV. Kein kurzfristiger Rücktritt also beim Trainer, und auch nach dem Spiel seines Bremen-Ligisten beim Blumenthaler SV wird es keinen geben. Denn die Fußballer haben Gabel beim 4:0 (1:0) gezeigt, dass sie hinter ihrem Coach stehen. „Ich mache das Ganze mit viel Herzblut, Leidenschaft und Einsatzfreude. Das muss mir die Mannschaft jede Woche zurückgeben“, forderte Gabel, und im Gegensatz zu den vergangenen Wochen – und vor allem dem Spiel gegen den TuS Schwachhausen (0:3) – taten die Brinkumer genau das.

„Die Mannschaft hat wieder die Grundtugenden gezeigt“, formulierte es Gabel und lobte: „Jeder einzelne hat jeden Kilometer gefressen.“



Hildebrand eröffnet sehenswert

Und viel mehr braucht es offensichtlich gar nicht, um beim BSV erfolgreich zu sein. Denn mit dem Einsatz kam auch die spielerische Klasse – wie beim 1:0 zu sehen. Nach einem gewonnen Zweikampf im Mittelfeld kombinierten die Gäste über die rechte Seite, und Luiz Adjei bediente in der Tiefe William Hildebrand. Der flinke Techniker ging ins Dribbling und traf dann trocken von rechts mit rechts in die lange Ecke (8.). „Ein richtig schönes Tor“, befand Gabel: „Es freut mich sehr für William, dass er so positive Aktionen hatte.“



Eine höhere Pausenführung kam nur deshalb nicht zustande, weil Kaan Er erst mit seinem Abschluss einen Blumenthaler Verteidiger auf der Torlinie anschoss und kurz darauf Yassin Bekjar übersah und stattdessen aus kürzester Distanz an Keeper Eric Walter scheiterte.



Bekjars unnötiger Platzverweis

Nach dem Wechsel machte es der Offensivmann dann besser, gleich zweimal verwertete er in Eins-gegen-eins-Situationen gegen Walter (50./69.). Den Schlusspunkt setzte Enes Tiras mit einem traumhaften Freistoß fast von der linken Eckfahne, den er über Walter ins lange Eck hob (83.). „Das war gewollt“, meinte sein Trainer und lobte: „Richtig stark!“



Zwei Wehrmutstropfen gab es aus Gabels Sicht allerdings. Adjei musste angeschlagen ausgewechselt werden, und Bekjar holte sich unnötigerweise Gelb-Rot ab (65.). Zunächst band sich der „Übeltäter“ nach einem Freistoßpfiff einen Schuh, wurde angeschossen und kassierte Gelb. Nach kurzer Diskussion mit dem Schiedsrichter warf Bekjar dann den Ball wohl etwas zu hart zu seinem Gegner und sah dafür die zweite Gelbe Karte. „Das ist wirklich schade“, bedauerte Gabel, „weil er auch ein sehr wichtiger Spieler für uns ist.“



Frerichs im Brinkumer Tor unüberwindbar

Genau wie Hannes Frerichs, der für seine Mannschaft in Unterzahl plötzlich zu einem immensen Rückhalt wurde. Zuvor hatte Blumenthal offensiv nicht viel zustande gebracht, doch dann musste Frerichs mehrfach ran. „Dafür haben wir dann den besten Torhüter der Bremen-Liga“, staunte Gabel: „Was man leisten muss, um ein Tor gegen ihn zu schießen – da muss man fast sein Leben riskieren.“ Sobald die Gastgeber „etwas an Aktionen hatten, war Hannes immer zur Stelle“, sagte Gabel: „Er hat jegliches Aufbäumen im Keim erstickt.“

Lob gab es vom Trainer aber diesmal nicht nur für seine Nummer eins, sondern für die ganze Mannschaft. „Das, was ich letzte Woche als vermisst gekennzeichnet habe, haben die Jungs umgesetzt“, sagte Gabel: „Es muss nur so weitergehen. So ein Spiel wie letzte Woche darf nicht mehr vorkommen.“

Bremen-Liga: Blumenthaler SV - Brinkumer SV 0:4 (0:1) Brinkum: Frerichs - Adjei (78. Kaid), Yeboah, Uschpol, Sultani - Park, Tiras (87. Tekin), Bekjar - Hildebrand, Kaan Er (87. Krajina), A. Barrie.

Tore: 0:1 (8.) Hildebrand, 0:2 (50.) Kaan Er, 0:3 (69.) Kaan Er, 0:4 (83.) Tiras.

Gelb-Rote Karte: Bekjar (65.) für unsportliches Verhalten.

Schiedsrichter: Hidir Emen (Bremerhaven United).