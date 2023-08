„Fußballschuhe noch nicht am Nagel“: Verletzungsgeplagter Ex-Seckenhauser Kiesewetter pausiert nur länger

Von: Julian Diekmann

Nico Kiesewetter, hier im Einsatz für den VfL Wildeshausen. © Marquart

Die Freude am Fußball verging Nico Kiesewetter zuletzt. Der Ex-Seckenhauser plagte sich mit verschiedenen Verletzungen herum. An ein Karriereende denkt der 28-Jährige nicht, aber eine ganz bewusste Pause legt er jetzt ein. Um eines Tages zurückzukommen.

Wildeshausen – Erst im Sommer 2022 wechselte er vom Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zum Landesligisten VfL Wildeshausen, wollte sich eine Liga höher beweisen. Zwölf Monate später steht Fußballer Nico Kiesewetter vor dem vorzeitigen Karriereende. Der Stürmer plagte sich in der abgelaufenen Spielzeit mit einer hartnäckigen Schambeinentzündung herum. Nun zog der 28-Jährige einen Schlussstrich.

Zugezogen hatte sich Kiesewetter die Verletzung kurz nach dem Saisonstart 2022/23. Richtig akut wurde es dann am zehnten Spieltag gegen den SV Meppen II. „Ich hatte die Verletzung schon in den Spielen vor der Meppen-Partie gespürt“, berichtet Kiesewetter: „Anfang September ist es schlimmer geworden. Da habe ich von meinem Arzt die Diagnose Schambeinentzündung bekommen.“ Kiesewetters Leidens-Odyssee begann – und dauerte über sieben Monate an. „Bei manchen hält die Verletzung nur ein paar Wochen an, bei anderen auch mal zwölf Monate – oder länger“, weiß Kiesewetter: „Anfang Januar ist es bei mir sogar noch schlimmer geworden.“

Im Spiel gegen den SV Meppen II Ende August 2022 hatte Nico Kiesewetter (am Ball) seinen vorerst letzten Auftritt im Trikot des Landesligisten VfL Wildeshausen. Sieben Monate später feierte der Stürmer sein Comeback. Dennoch beendete der 28-Jährige nach Ablauf der Saison 2022/23 aus gesundheitlichen Gründen vorerst seine Karriere. Eine Rückkehr auf den Fußballplatz ist aber nicht ausgeschlossen. © diekmann

An Fußballspielen war nicht zu denken. Doch Aufgeben kam für den Außendienstler nicht infrage. „So ein Typ bin ich nicht“, betont er: „Mein Ziel war es, unbedingt noch einmal für den VfL Wildeshausen aufzulaufen. Und wenn es nur zehn Minuten und mit Schmerzen sind. Ich hatte nicht vor, von der Seitenlinie aus abzutreten.“

Sein Wunsch erfüllte sich. Am 7. Mai im Heimspiel gegen den VfR Voxtrup stand der Offensivmann nach mehr als sieben Monaten erstmals wieder im Kader von Wildeshausens Trainer Marcel Bragula. „Im April habe ich das erste mal wieder trainiert. Ich habe Marcel gesagt, dass der Schmerz immer noch da ist. Da wir aber personell eng besetzt waren, habe ich mich gegen Voxtrup auf die Bank gesetzt. Doch Bragula verzichtete noch auf einen Einsatz seines verletzungsanfälligen Stürmers.

Das änderte sich drei Tage später im Nachholspiel gegen den FC Schüttorf. Zwar verlor die Bragula-Elf ihr Heimspiel knapp mit 2:3, dafür feierte Kiesewetter – unter Einsatz von Schmerzmitteln – sein langersehntes Comeback. Und was für eines. Als Joker in der 81. Minute eingewechselt, traf der Instinktfußballer in der Schlussminute zum 2:3-Endstand. „Das war schon ein geiles Gefühl, ein Start nach Maß für mich.“

Viertes Saisontor gegen Falke Steinfeld

Und es kam noch besser. In der darauffolgenden Partie beim FC Melle 03 (1:3) durfte Kiesewetter bereits ab der 28. Minute ran – und traf erneut. „Für mich persönlich war es überragend, gleich in den ersten beiden Spielen nach der Verletzung ein Tor zu schießen. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben.“ Bis zum Saisonende folgten noch drei weitere Einsatze und ein Tor gegen Falke Steinfeld. Sein vierter und letzter Saisontreffer. Danach war jedoch Schluss.

„Ich hatte meinem Trainer bereits im Februar mitgeteilt, dass ich am Ende der Saison definitiv aufhöre“ sagt Kiesewetter, der den Abstieg der Wildeshauser trotz seines Comebacks auch nicht verhindern konnte. Grund für die Entscheidung: „Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Saison durchspielt habe, geschweige denn ein halbes Jahr am Stück Fußball gespielt habe.“ Sein Knöchel sei eben „extrem empfindlich. Ich hatte mir in den letzten Jahren mindestens zehn, elf, Bänderrisse zugezogen zudem immer wieder Kniebeschwerden. Und dann kam auch noch die Schambeinentzündung dazu. Für mich ist Fußball ein Hobby. Zum Schluss hat es aber keinen Spaß mehr gemacht.“

Als Karriereende sei sein Rückzug aber nicht zu verstehen. Vielmehr „eine fußballerische Pause“, betont der 28-Jährige: „Die Fußballschuhe hängen noch nicht am Nagel. Ich will jetzt erst mal ein Jahr Pause machen, vielleicht auch zwei, um meine Verletzungen in aller Ruhe auszukurieren.“ Um dann eventuell noch mal anzugreifen. „Wenn es dann wieder in den Füßen jucken sollte, werde ich mir Gedanken machen. Gerade bin ich mit der Situation aber hübsch.“