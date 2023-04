Bezirksligist Wagenfeld holt Krause und Zimmermann von St. Hülfe - Knipser Brüggemann bleibt auch in der Kreisliga

Von: Fabian Terwey

Egal, ob Fußball-Bezirksliga oder -Kreisliga: Andre Krause vom TuS St. Hülfe-Heede gab dem TuS Wagenfeld seine Zusage für die kommende Saison. © Töbelmann

Torjäger Chris Brüggemann bleibt dem Fußball-Bezirksligisten TuS Wagenfeld auch im Falle des Abstiegs in die Fußball-Kreisliga erhalten. Das gab Trainer Jürgen Damsch am Donnerstag bekannt. Außerdem verstärken sich die Wagenfelder mit einem Duo vom Ligarivalen TuS St. Hülfe-Heede.

Wagenfeld - Defensivmann Andre Krause (36) und Mittelfeldakteur Daniel Zimmermann (20) vom Fußball-Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede wechseln zur kommenden Saison zum TuS Wagenfeld. Die Vereinbarung gilt ligaunabhängig, wie der Club auf dem ersten Abstiegsplatz am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgab. Aus dem aktuellen Kader habe es zudem „noch nicht eine Absage“ für die Spielzeit 2023/24 gegeben, erklärt TuS-Trainer Jürgen Damsch: „Wir haben lediglich drei, vier Fragezeichen.“ Knipser Chris Brüggemann gehört nicht zu den Wackelkandidaten. Die Verlängerung mit dem 16-Tore-Mann gab Wagenfeld ebenfalls am Donnerstag bekannt.