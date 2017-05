Furioses „Heimspiel“ für Fahrenholz beim Weyher Duathlon

Weyhe - Von Malte Rehnert. Philipp Fahrenholz grinste breit und wirkte extrem zufrieden, als er sagte: „Ich denke, die Rechnung ist jetzt bezahlt. Endlich kann ich diese Sache abhaken.“

Die „Sache“ ist der Duathlon in Weyhe, bei dem er in den vergangenen Jahren immer Frusterlebnisse hatte. Diesmal aber nicht. Der 25-jährige Lahauser, der als Triathlet für Hannover 96 an den Start geht, dominierte in seiner Heimat am Sonntag nach Belieben – und gewann die Kurzdistanz ganz souverän in 1:54,44 Stunden. Damit ist er gleichzeitig Niedersachsens Landesmeister.

Führungsarbeit lange mit ehemaligem Teamkollegen geteilt

Sein ärgster Verfolger Alexander Siegmund (ProEnzym Tri Team Hamburg) hatte im Ziel an der KGS Kirchweyhe über drei Minuten Rückstand (1:57,56) auf den strahlenden Sieger. „Heute hat wirklich alles sehr gut geklappt“, meinte Fahrenholz, der in Weyhe 2012 über die Sprintdistanz (5 Kilometer Laufen, 21 Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen) gewonnen hatte. Dann versuchte er mehrfach sein Glück auf der Kurzstrecke (10/42/5) – ohne Erfolg. „Einmal hatte ich Krämpfe, einmal einen platten Reifen – und einmal war ein anderer einfach schneller“, erinnert sich Fahrenholz, der deshalb im Vorfeld von einer offenen Rechnung gesprochen hatte, die er begleichen wollte.

Entsprechend motiviert ging er bei der siebten Auflage des Weyher Duathlons zu Werke. „Ich konnte das Rennen gleich am Anfang vorne gestalten“, sagte Fahrenholz. Der Mann im schwarzen Dress mit den weißen Schuhen und dem weißen Stirnband rannte direkt vorneweg, hinter ihm Oliver Sebrantke von den Stuhrer Tri-Wölfen. „Wir haben uns mit der Führungsarbeit bei jedem Kilometer abgewechselt. Das hat auch ohne Worte sehr gut geklappt“, meinte Sebrantke. Auf der dritten von vier 2,5 Kilometer langen Runden im ersten Laufabschnitt zog sein ehemaliger Teamkollege Fahrenholz dann aber davon. Und auf dem Rad, seiner Paradedisziplin vergrößerte er seinen Vorsprung immer weiter. Keiner konnte ihm auch nur annähernd folgen.

Zweites Laufen wurde zum Schaulaufen

Schon auf der ersten der zwei Radrunden durch Kirchweyhe, Lahausen, Sudweyhe, Okel und Barrien „habe ich gesehen, dass ich weit vorne liege“, berichtete der 25-Jährige. Trotz nicht gerade leichter Bedingungen spulte er sein Programm mit durchschnittlich fast 42 Stundenkilometern ab und war nach etwas mehr als einer Stunde zurück in der Wechselzone. Teil zwei ohne Rad war dann quasi nur noch ein Schaulaufen. „Philipp war super, ich freue mich total für ihn“, sagte Sebrantke, der letztlich in 2:03,00 Stunden Gesamtfünfter und Landesmeister der Altersklasse Senioren 1 wurde. Sein Vereinskollege Mario Lawendel belegte Platz elf in 2:05,38 Stunden, was zum Vizetitel in der AK 3 reichte.

Die Sprintdistanz entschied Streckenrekordhalterin Tabea Fricke von Hannover 96 für sich (1:05,46). Maren Rösner vom Tri Team Schwarme kam als Vierte ins Ziel (1:10,41) und sicherte sich den Landestitel in der AK 2. Schnellster Sprinter war Sven Kiene (0:57,52), der damit den Dreifach-Triumph für Hannover 96 perfekt machte. Beste Starterin vom gastgebenden SC Weyhe, dessen Athleten überwiegend mit der Organisation beschäftigt und deshalb nicht am Start waren, war Sandra Ehlers. Sie belegte im Kurzduathlon in 2:22,02 Stunden Platz zwei hinter der Bielefelderin Franzi Bossow (2:11,04).

Strecke am Tag zuvor bereits abgefahren

Den meisten Applaus aber bekam Lokalmatador Fahrenholz. Nachdem er kürzlich von der Uni Hannover nach Hamburg gewechselt war, zog der Lehramtsstudent (Sport und Geschichte) erst mal wieder bei seinen Eltern in Lahausen ein. „Ich mache gerade ein Praktikum an der KGS Leeste, da passt das ganz gut“, sagte Fahrenholz, der – wo er schon mal da ist – am Tag vor dem Duathlon noch mal die Radstrecke abfuhr. „Insgesamt war es für mich also noch mehr Heimspiel als sonst“, urteilte er.

Nach seinem ersten und erfolgreichen Wettkampf im Jahr 2017 wollte der Sieger dann noch ein weiteres Debüt folgen lassen. Fahrenholz: „Ich habe in diesem Jahr noch gar nicht gefeiert. Ich glaube, ich werde ein bisschen in den Mai tanzen.“