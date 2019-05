Fröhlich sorgt für die Entscheidung – 3:1

Befreit aufspielende Bassumer gewinnen in Kirchdorf / Enders erzielt Ausgleich

+ Zog verärgert die Handschuhe aus und sah beim dritten Tor nicht gut aus: Kirchdorfs Torhüter Dennis Fehner.

Kirchdorf – Der Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga geht für den TuS Kirchdorf weiter: Der Tabellen-14. verlor am Freitagabend vor 150 Zuschauern gegen den TSV Bassum mit 1:3 (0:1). „Wir hatten es selbst in der Hand. In der ersten Halbzeit hätten wir führen müssen, in der zweiten Hälfte lief’s dann aber nicht mehr rund“, unterstrich Kirchdorfs Trainer Christian Jeinsen. Bassums Coach Torsten Klein sah einen „verdienten Dreier“ für seine Mannschaft: „Wir haben befreit aufgespielt und guten Fußball gezeigt.“