Frische Kräfte kurbeln Konkurrenzkampf an: Heiligenfelde verstärkt sich in der Breite - die Null soll stehen

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Die Heiligenfelder Trainer Torben Budelmann (hinten links) und Pascal Witt (hinten rechts) freuen sich auf folgende Neuzugänge (vorn v.l.): Fredrik Raake, Alexander Brockhoff und Alban Aradini sowie (hinten v.l.): Mika Ulrich, Joshua Winter und Leo Wolf. Auf dem Bild fehlt Joel Zöfeld. © töbelmann

Joshua Winter soll die linke Außenbahn beackern, Alex Brockhoff Druck auf die Nummer eins Jörn Wachtendorf ausüben, fünf Talente erhöhen den Konkurrenzkampf - Fußball-Bezirksligist SV Heiligenfelde stellt sich breiter auf, nachdem der Kader in der Vorsaison auf Kante genäht war.

Heiligenfelde – Nach dem letzten Umbruchjahr in der Fußball-Bezirksliga erhält der SV Heiligenfelde in der neuen Saison vor allem Zuwachs. Zwar landete der SVH im vergangenen Jahr trotz der Verluste wichtiger Leistungsträger wie Tobias Dickmann (FC Sulingen) oder Joshua Brandhoff (TuS Sudweyhe) am Ende auf einem bockstarken fünften Tabellenplatz, aber teilweise war der Heiligenfelder Kader arg auf Kante genäht.

Joshua Winter kommt von St. Hülfe-Heede

Deshalb gönnte sich das beste Team der Stadt Syke satte sieben Neuzugänge – zuletzt in Joshua Winter einen Mann für die linke Außenbahn, der beim Bezirksliga-Konkurrenten TuS St. Hülfe-Heede nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht hatte.

Alex Brockhoff ist Nachfolger von Jan Hendrik Gronewold

Zudem fand der SVH einen würdigen Nachfolger für den stets zuverlässigen Reservekeeper Jan Hendrik Gronewold. Ab sofort soll Alex Brockhoff Druck auf „Platzhirsch“ Jörn Wachtendorf ausüben, was ihm sein Trainer Pascal Witt auch durchaus zutraut: „Alex hat beim TSV Nordwohlde in der Kreisliga sämtliche Spiele mitgemacht. Das zeigt seine Zuverlässigkeit. Natürlich bleibt Jörn die Nummer eins, aber Alex wird ein starker Konkurrent für ihn.“

Leo Wolf hinterlässt „bleibenden Eindruck“

Darüber hinaus fanden noch fünf ausgesprochen talentierte Youngster den Weg nach Heiligenfelde. Gerade der aus der A-Jugend des TSV Heiligenrode aufgerückte Leo Wolf hinterließ in der Vorbereitung als offensive Allzweckwaffe laut Witt „einen bleibenden Eindruck. Leo hat eine super Veranlagung und wird uns deutlich verstärken.“

Alban Aradini kann „auf Anhieb“ helfen

Gleiches erhofft sich der SVH-Coach auch vom technisch starken Mittelfeld-Allrounder Alban Aradini, den sich das Kreisteam vom Bremer Landesliga-Absteiger TSV Melchiorshausen angelte. „Alban weiß insbesondere seinen Körper prima einzusetzen“, lobt Witt: „ Ihm trauen wir die Bezirksliga auf Anhieb zu.“

Für Joel Zöfelt, den es vom Kreisligisten TSV Bramstedt nach Heiligenfelde zog, gilt das ebenfalls. Er soll in der Innenverteidigung den Heiligenfelder Konkurrenzkampf ankurbeln.

„Null Druck“ für Mika Ulrich und Fredrik Raake

Eher als Versprechen in die Zukunft gilt hingegen das blutjunge Duo Mika Ulrich/Fredrik Raake (beide kommen aus der U19 der SG Barrien/Gessel). „Denen machen wir null Druck“, betont Witt: „Sie sollen sich langsam an die rauere Luft in der Männer-Bezirksliga gewöhnen. Mit Fredrik planen wir in der Zukunft auf der Sechser-Position und mit Mika eher auf der rechten oder linken Mittelfeldseite. Beide sind hochtalentiert.“

Klingt alles recht vielversprechend. Neben Gronewold gehören lediglich sonst noch Bennet Hansen (pausiert) und Hendrik Rode (geht ins Reserveteam) nicht mehr dem Kader an, sodass Heiligenfeldes Trainerduo Torben Budelmann/Witt in der neuen Serie personell oftmals die Qual der Wahl haben dürfte.

Pascal Witt: „Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf einer stabilen Defensive“

An der Grundausrichtung wird sich laut Witt allerdings künftig wenig ändern: „Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf einer stabilen Defensive. Damit sind wir letztes Jahr bestens gefahren. Wenn wir kein Gegentor fangen, können wir zumindest nicht verlieren. Deshalb träumt hier niemand vom Hurra-Fußball der Vergangenheit. Wir müssen uns die Punkte erfighten und nicht nur erspielen.“

Heiligenfelde visiert „oberes Tabellendrittel“ an

Trotzdem hofft Witt erneut auf einen Platz im „oberen Tabellendrittel. Die Meisterschaft werden wohl Mühlenfeld, Sudweyhe und Steimbke unter sich ausmachen, aber dahinter ist einiges möglich.“ Mit einer stabilen Achse aus Keeper Wachtendorf, Abwehrchef Tristan Godesberg, Taktgeber Tobias Marquardt sowie Offensiventdeckung Tamino Köhler könnte es für den SVH wieder für die „Top Five“ reichen.