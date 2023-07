Überraschung! Friedhelm Famulla übernimmt den TSV Bramstedt und löst Tim Bösche ab

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

Friedhelm Famulla steigt in Bramstedt ein. © Töbelmann

Trainerwechsel beim TSV Bramstedt (1. Fußball-Kreisklasse): Tim Bösche wird nun doch nicht bleiben, stattdessen kehrt ein alter Bekannter zurück: Friedhelm Famulla, erst kürzlich beim Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf zurückgetreten, übernimmt.

Bramstedt – Das ist schon überraschend: Tim Bösche wird den TSV Bramstedt in der kommenden Saison nun doch nicht in der 1. Kreisklasse trainieren, obwohl sich beide Seiten eigentlich einig waren. „Ich gebe zu, dass der Zeitpunkt der Trennung recht unglücklich ist“, sagte Bramstedts Spartenleiter Daniel Zimmermann am Donnerstag, „aber wir haben noch einmal mit Tim gesprochen und uns dann getrennt – ohne böses Blut.“

Als Hauptgrund nannte Zimmermann die Tatsache, dass Bramstedt auf Neuzugänge von außen angewiesen sei, Tim Bösche aber eher sein Netzwerk im Sulinger Raum und nicht im Nordkreis habe.

Und da kommt jetzt der Nachfolger ins Gespräch: Friedhelm Famulla wird den Job übernehmen. Der 66-Jährige war erst kürzlich von seinem Posten beim Kreisligisten SV Mörsen-Scharrendorf zurückgetreten (wir berichteten). Famulla ist in Bramstedt wohl bekannt, war er doch vor 13 Jahren schon einmal beim TSV und stieg damals zweimal mit dem Team auf. „Für Friedhelm spricht, dass er sich besonders im Nordkreis sehr gut auskennt, um uns beim Werben um Neuzugänge zu unterstützen“, sagt Zimmermann.