SVH freut sich über torlosen Gipfel

RISTEDT - Von Gerd Töbelmann. Das erste Gipfeltreffen des 18. Ristedter Fußball-Turniers um den „Württemberg-Cup“ löste auch gleich einen Rekordbesuch aus. Zum zweiten Spieltag in der Gruppe A strömten 350 Zuschauer auf die Anlage. Dabei zeigten Oberligist TuS Sulingen und der Bremen-Ligist Brinkumer SV zwar viel Einsatz, aber beim 0:0 fehlten die Tore. Im zweiten Match des Abends gewann der SV Heiligenfelde das Duell zweier Bezirksligisten mit 3:1 gegen den TuS Sudweyhe und hat nun sogar die Chance aufs Finale.

SV Heiligenfelde - TuS Sudweyhe 3:1 (0:1): In einer ausgeglichen ersten Halbzeit besaß Sudweyhe einen Vorteil: Die bessere Effektivität im Abschluss. In der 13. Minute nutzte Stephen Bohl einen Patzer von Roman Obst aus und erzielte aus halbrechter Position das 1:0 für die Elf von Trainer Christian Mach. Kurz zuvor allerdings hätte der SVH eigentlich in Führung gehen müssen, doch Spielertrainer Björn Isensee bugsierte das Spielgerät nicht hart genug in Richtung Kasten, so dass Sudweyhes Yannick Meier auf der Linie klären konnte. „Die erste Halbzeit war zufriedenstellend“, meinte Mach nach der Partie.

Das galt aber in keinster Weise für die zweiten 35 Minuten. „Nach dem Ausgleich lief nicht mehr viel bei uns. Wir sind zu hektisch auf das Siegtor gegangen“, erklärte der Coach. Für das 1:1 (51.) hatte Isensees Spielertrainer-Kollege Tobias Dickmann mit feinem Freistoß aus 18 Metern gesorgt. Jetzt war Heiligenfelde so richtig drin im Spiel. „Wir haben danach viel mutiger gespielt und auch eher angegriffen. Das hat gut geklappt. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben“, freute sich Dickmann. Und der Lohn stellte sich ein. In der 60. Minute traf Neuzugang Steffen Vogeno zum 2:1. Den Deckel zum 3:1 (63.) machte dann Isensee mit seinem Schuss aus zehn Metern drauf. Mit diesem Sieg hat es der SVH im letzten Gruppenspiel am Montag gegen Sulingen sogar in der Hand, erstmals das Finale zu erreichen.

Brinkumer SV - TuS Sulingen 0:0: Wenn einer vor dem Turnier getippt hätte, dass Sulingen und Brinkum nach zwei Spieltag noch ohne eigenes Tor dastehen würden, der hätte reich werden können. Allerdings standen die Vorzeichen für ein Offensiv-Spektakel im Vorfeld nicht gerade gut. Bei den Brinkumern fehlten die Angreifer Saimir Dikollari (Schichtdient) und Joshua Brandhoff (Urlaub), und beim Landesliga-Meister musste Trainer Maarten Schops auf seine neuen Stürmer Danny Arend und Hussein Saade verzichten, die sich beide im ersten Gruppenspiel am Dienstag gegen Heiligenfelde verletzt hatten.

Dennoch waren beide Teams mit starkem Einsatz bemüht, das erste Tor zu erzielen. Brinkums Manager Frank Kunzendorf meinte Mitte der ersten Halbzeit: „Heute ist viel mehr Feuer als noch beim 0:0 vom Dienstag gegen Sudweyhe drin.“

Hochkarätige Chancen allerdings blieben (vielleicht auch wegen des fehlenden Sturm-Personals) zunächst Mangelware. In der 13. Minute kam Brinkums Neuzugang Tamino Kröger nach einer scharfen Linksflanke einen Schritt zu spät. Auf der anderen Seite hatte Pascal Löhmann Pech, dass sein Schuss aus 25 Metern knapp über den Balken ging (21.). Vor dem Wechsel verpassten dann Jürgen Heijenga (30./Brinkum) und Sulingens Jona Hardt (34.) die Führung für ihr Team.

Spannend blieb es auch nach der Pause. Brinkums Marcel Dörgeloh setzte einen Freistoß aus 19 Metern knapp drüber (41.). In der 54. Minute wäre es fast passiert, doch ein Schuss von Sulingens Mehmet Koc wurde im letzten Moment noch geblockt.

Beide Teams müssen jetzt am Montag gewinnen, um ihre Finalchance zu wahren: „Wir wissen das und werden alles versuchen. Heute jedoch war ich erst einmal mit unserer Defensivleistung zufrieden“, erklärte Brinkums neuer Coach Walter Brinkmann, der sich auch erfreut darüber zeigte, „dass es nicht zu hart zur Sache gegangen ist“. Kollege Maarten Schops meinte: „Gegenüber dem ersten Spiel haben wir klare Fortschritte gemacht. Ristedt ist zwar wichtig, aber noch wichtiger ist unser Pokalspiel am Mittwoch bei Arminia Hannover.“