Freund: „Wer weiß, wofür dieser Punkt noch gut ist?“

OBERNEULAND - Von Gerd Töbelmann. Am vorletzten Spieltag in der Fußball-Bremen-Liga hat der TSV Melchiorshausen im Abstiegskampf vorgelegt: Durch das gestrige 0:0 beim FC Oberneuland haben die Blau-Weißen nun einen Punkt Vorsprung auf den OSC Bremerhaven, der auf dem ersten Abstiegsplatz steht und erst heute die BTS Neustadt empfängt.

Melchiorshausens Trainer Wilco Freund war hochzufrieden mit seiner Truppe: „Die Jungs können heute stolz auf sich sein. Das war über 90 Minuten hinweg eine sehr disziplinierte Leistung.“ Aber ist ein Punkt nicht eigentlich zu wenig? Freund entgegnet: „Das können wir natürlich erst hinterher sagen. Wer weiß, wofür dieser Punkt noch gut ist? Wenn wir mit dem OSC am Ende punktgleich sind und wegen des besseren Torverhältnisses die Klasse halten, dann war dieser Zähler richtig wichtig.“

Während Bremerhaven am letzten Spieltag nach Habenhausen muss, empfangen die Melchiorshauser den Tabellenletzten und Absteiger SV Grohn.

Zumbruch vergibt das mögliche 1:0

Von der ersten Minute an waren die Gäste gestern im Stadion am Vinnenweg hellwach und bestritten die Zweikämpfe mit der nötigen Aggressivität. Die beiden Spitzen, Lars Behrens und Tim Cohrs, machten weite Wege, um das Team von Interimstrainer Günter Hermann am geordneten Spielaufbau zu hindern. Einige Male kam der FCO dennoch durch, aber entweder knallte Marcel Ciszewski die Kugel per Vollspann drüber (11.) oder aber TSV-Keeper Florian Aschoff war zur Stelle (31./Parade nach Schuss von Marco Ordenewitz).

Nach dem Wechsel knickte das Freund-Team keineswegs ein und hätte in der 60. Minute unbedingt in Führung gehen müssen. Der eingwechselte Stürmer Nico Zumbruch lief allein auf Oberneulands Keeper Indy Schön zu, machte sich vor dem Abschluss aber offenbar zu viele Gedanken und scheiterte. Freund fand das natürlich nicht lustig: „Nico muss das Ding einfach machen, hatte aber wohl zu viel Zeit.“

Neun Minuten später verpasste Behrens das 1:0 nur haarscharf. „Klar hätten wir gern einen Dreier mitgenommen. Das wäre schon die halbe Miete zum Klassenerhalt gewesen. Aber wie gesagt: Mal abwarten, ob dieser Punkt nicht doch noch richtig wertvoll ist“, erklärte Freund unmittelbar nach dem Abpfiff.