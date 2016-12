Freund: „Das war eine Katastrophe“

Melchiorshausen 0:3 in Schwachhausen / Pflichtspiel-Debüt von Alexander Keskinsoy

+ Im letzten Spiel des Jahres gab es gestern für Kapitän Matthias Kastens (rechts) und den TSV Melchiorshausen eine 0:3-Niederlage in Schwachhausen. - Foto: Töbelmann

Schwachhausen - Von Gerd Töbelmann. Im letzten Spiel des Jahres gab es gestern für Bremen-Ligist TSV Melchiorshausen nichts zu holen, denn das Team von Trainer Wilco Freund unterlag beim TuS Schwachhausen klar und verdient mit 0:3 (0:2). „Wir waren insgesamt nicht aggressiv genug, auch wenn die zweite Halbzeit etwas besser war“, meinte Spartenleiter Heiner Böttcher. Dagegen fand Freund klarere Worte: „Wir haben heute als Team versagt. Das war eine einzige Katastrophe. Viel zu viele Fehler und kaum Zugriff aufs Spiel.“

In der ersten Halbzeit konnten die Gäste in keinster Weise an ihre gute Leistung vom Mittwoch gegen Brinkum (2:3) anknüpfen. Abwehrchef Dennis Dörgeloh etwa meinte einmal: „Jungs, werdet endlich wach im Kopf.“ Und Freund fügte noch hinzu: „Das ist nicht wahr, was wir uns da zusammenspielen.“

Wohl wahr. Melchiorshausen verlor schon im Aufbau viele Bälle und spielte nicht zielstrebig genug nach vorn. Hinzu kam, dass die Blau-Weißen bereits in der dritten Minute einem Rückstand hinterher jagen mussten. Nach feinem Steilpass auf Jan Niklas Hiegemann behielt dieser vorm Tor die Nerven und verwandelte mit dem rechten Außenrist zum 1:0. Da war Keeper Alexander Keskinsoy machtlos. „Dieses frühe Gegentor war fatal für uns“, sagte Freund.

Apropos Keskinsoy: Der 18-Jährige bestritt gestern sein erstes Pflichtspiel für das Freund-Team, weil die ansonsten gesetzten Florian Aschoff und Jens Ruscher verletzt nur zuschauen konnten. „Alex hat sich diesen Einsatz aufgrund guter Trainingsleistungen aber auch verdient“, sagte Freund. In der 22. Minute zeigte Keskinsoy, was er draufhat und rettete gegen Femi Lepe.

Seine Vorderleute jedoch ließen sich dadurch nicht zu besseren Leistungen animieren. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde es besser, sprangen durch Lars Behrens (33./Schwachhausens Keeper Schimmel hält) und Julio Martin-Hinze (35./Kopfball zu schwach) einige Möglichkeiten heraus. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite. In der 39. Minute tankte sich Daniel Janke auf der halblinken Seite durch und traf zum 2:0 ins kurze Eck.

Coach möchte personell nachrüsten

Freund reagierte zur Pause, nahm Innenverteidiger Nils Kaiser heraus, um mit Stürmer Nico Zumbruch neuen Wind in die Offensive zu bringen. Das jedoch klappte nur bedingt, denn weiterhin hatte Schwachhausen mehr vom Spiel. In der 68. Minute hatten die Gäste noch Glück, denn nach einem Pfostentreffer von Daniel Janke sprang die Kugel Keskinsoy an den Kopf, von da jedoch nicht ins Netz, sondern ins Toraus – Ecke.

Elf Minuten später war Melchiorshausen nicht mehr so glücklich. Keskinsoy und Yannick Chwolka brachte Herman Mulweme zu Fall – Elfmeter. Der Ex-Brinkumer trat selbst an und verwandelte zur 3:0-Entscheidung.

In der Folgezeit blieb es bei eher halbherzigen Melchiorshauser Angriffsbemühungen. Felix Cohrs hatte noch eine Doppelchance kurz vor dem Abpfiff, doch das Ehrentor wollte auch da nicht fallen.

Und wie fällt nun Freunds Bilanz für das Jahr 2016 in der Bremen-Liga aus? „Wir haben 20 Punkte, aber es hätten durchaus mehr sein können. Aber leider fehlte uns bislang die Konstanz. Guten folgten immer wieder schlechtere Spiele. Das muss nach der Winterpause anders werden. Ich würde personell gern nachrüsten, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt der Saison nicht so einfach.“