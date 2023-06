Freudentränen nach fünfstündiger Squash-Schlacht

Von: Cord Krüger

Weltklasse: Der Weltranglisten-Neunte Mazen Hesham (vorn) vom 1. SC Diepholz bezwang am Donnerstag Kemptens Iker Pajares Bernabeu (dahinter) und legte am Freitag mit einem Dreisatz-Sieg gegen Deutschlands Nummer eins Raphael Kandra nach. © DSL/Steve Cubbins

Das war ein hartes Stück Arbert. Aber ein nervenstarker Felix Auer und ein grandioser Mazen Hesham bringen 1. SC Diepholz ins Halbfinale.

Krefeld – Plötzlich stürmten ziemlich viele weiß gekleidete Männer auf Felix Auer zu – und wenig später hatten sie ihren Teamkollegen vom 1. SC Diepholz im Jubelpulk auf dem Centre Court der Krefelder Turnhalle umzingelt. Nachdem der 28-Jährige im letzten Spiel dieses packenden Viertelfinales seinen Matchball gegen Pasquale Ruzicka zum 11:6, 11:9, 11:6 verwandelt hatte und das „gewonnene“ 2:2-Unentschieden gegen den 1. SC Kempten feststand, kamen am Donnerstagabend einige Emotionen hoch. „Ich kann und will nicht mehr!“, entfuhr es dem nervlich angeschlagenen, aber glücklichen Diepholzer Spielertrainer Dennis Jensen kurz nach dem besiegelten Halbfinal-Einzug seines Bundesligisten um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Dies wiederum bedeutete für die Kreisstädter zum zweiten Mal hintereinander die sichere Bronzemedaille. Dass es tags darauf noch mehr werden sollte, konnte zu dieser Zeit noch niemand ahnen.

Der sonst so abgeklärte Auer hatte nach seinem Triumph Tränen in den Augen. „In diesem Match war für ihn richtig Druck auf dem Kessel – und Felix ging am Ende schon ziemlich die Düse“, gab Jensen einen Einblick in Auers Gefühlslage. Mit 1:5 hatte er im ersten Satz gegen den Ex-Diepholzer Ruzicka zurückgelegen, dann aber ein bärenstarkes Comeback gezeigt: „Das war sicher nicht sein bestes Spiel, aber Felix ist vom Kopf her stabil geblieben“, umschrieb der Teamchef die mentale Stärke seiner Nummer drei.

Dass es überhaupt fast fünf Stunden lang so spannend blieb, lag einerseits an Mazen Heshams fulminantem Dreisatz-Triumph im Spitzeneinzel gegen Kemptens Iker Pajares Bernabeu. Andererseits an nicht unbedingt einkalkulierten Niederlagen von Julian Kischel gegen Florian Stöger und Rory Stewart gegen Yannick Wilhelmy. „Hesham hat eines der drei besten Spiele gezeigt, die ich je von einem Mann im Diepholzer Trikot gesehen habe“, adelte Jensen den ägyptischen Profi nach dessen Energieleistung zum 12:10, 11:6, 12:10: „Wie er mit den vielen Drucksituationen umgegangen ist, wie er nach seiner so langen Saison noch so ein Ding durchgezogen hat – Respekt!“

Kischel hingegen blieb zum Auftakt an Position vier das Pech treu, er vergab diverse Satzbälle im ersten Durchgang und ließ sich im zweiten einen Drei-Punkte-Vorsprung nehmen. „Dieses 3:0 gibt das Spiel nicht ganz korrekt wieder, denn Julian hat fast immer vorne gelegen“, bedauerte Jensen.

Dass es für Stewart, neben Hesham der zweite Profi im Diepholzer DM-Aufgebot, nicht zum Sieg reichte, lag vor allem am zweiten Satz, in dem Wilhelmy ganz groß aufzog: „Da hat der Schweizer Rory den Stecker gezogen“, urteilte der Spielertrainer nach dem 11:9, 5:11, 9:11, 10:12. ck