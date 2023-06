Wetschen hat noch einiges vor: Platz fünf, Freibier und Verabschiedungen

Von: Cord Krüger

Teilen

Endlich schmerzfrei: Lange fehlte Wetschens Tino Senkler verletzt. Beim Landesliga-Abschluss am Samstag gegen den OSV Hannover könnte er zum Einsatz kommen. © ck

Auf zur letzten Runde einer erfolgreichen Saison für den TSV Wetschen: Der Fußball-Landesligist empfängt am Samstag ab 14.00 Uhr den OSV Hannover. Für Trainer Oliver Marcordes, seinen „Co“ Sascha Hegerfeld und einige Spieler ist es der letzte Auftritt bei den Blau-Gelben. Das wollen sie feiern - mit Platz fünf und anschließendem Freibier für die Fans, die zudem an diesem Tag keinen Eintritt zahlen müssen.

Wetschen – Es wird Zeit, findet Oliver Marcordes. Zwar ist es nicht so, dass er es kaum abwarten könne, den TSV Wetschen nach nun drei Jahren als Trainer zu verlassen. „Aber die letzten Wochen, in denen es für uns um nichts mehr ging, haben sich doch ziemlich gezogen“, gesteht der 42-Jährige. „Trotzdem war die Trainingsbeteiligung immer gut, obwohl ich keinem vorgeworfen hätte, wenn er nicht mehr volle 100 Prozent gegeben hätte.“

Marcordes selbst musste in diesem Saisonendspurt an zwei Teams denken – an seinen Landesligisten und an den TuS Lutten, der jüngst den Aufstieg in die Bezirksliga Weser-Ems feierte. Dafür gilt es, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen.

Wetschen führt die Fairness-Wertung an

Ab Samstag, nach Wetschens um 14.00 Uhr beginnendem Heimspiel gegen den OSV Hannover, hat der B-Lizenz-Inhaber allerdings den Kopf freier. Vorher versucht er noch, ein Fünkchen Spannung hochzuhalten: „Wir wollen Fünfter bleiben“, fordert er mindestens einen Punkt gegen den Verfolger aus Hannovers Oststadt. Zweitens „wollen wir unseren ersten Platz in der Fairness-Wertung verteidigen“. Drittens reizt es ihn, bis zum Schluss die drittbeste Abwehr jener Landesliga zu stellen.

Finn Raskopp zurück: Reicht‘s fürs Comeback?

Auch dies ist eine bemerkenswerte Leistung angesichts so vieler Ausfälle in seiner Viererkette. Innenverteidiger Lennart Kruse fehlt seit Herbst wegen seines Kreuzbandrisses, zwischendurch war Ramiz Pasiov als Alternative fürs Abwehrzentrum raus, und seit sechs Wochen muss der Coach Finn Raskopp ersetzen. Am Samstag kehrt er nach einem berufsbedingten Spanien-Aufenthalt heim. „Und er war sauer, dass das Spiel um zwei Stunden vorverlegt wurde“, verrät Marcordes grinsend. Denn der Rechtsverteidiger hatte sich ein Comeback zum Saisonfinale vorgenommen.

Joshua Heyer muss passen

Aber die Gäste wollten früher spielen. „Der Bitte sind wir nachgekommen, weil wir ein sehr gutes Verhältnis zum OSV haben“, schildert Marcordes. Sein Linksverteidiger Joshua Heyer etwa hielt sich dort während seiner Zeit bei der Polizei Hannover im Teamtraining fit. Das Wiedersehen verpasst er allerdings wegen seines Dienstes.

Wetschens Fans dürfen sich dank der Vorvelegung auf früheres Freibier freuen – bei freiem Eintritt. Teuer wird es nur für den Verein – und vielleicht für die „Abgänger“ Marcordes und Co-Trainer Sascha Hegerfeld, die hinterher ebenso verabschiedet werden wie Kai Wessels, Aljoscha Wilms, Christoph Hainke, Steffen Winkler und Hinnerk Mittendorf. ck