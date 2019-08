Freeses Rückkehr in die deutsche Sprint-Elite

Brinkumerin wird bei DM in Berlin Sechste über 100 Meter / 200-Meter-Start abgesagt

+ Comeback in der deutschen Spitze: Anna-Lena Freese (li., hier mit Lisa Marie Kwayie) wurde Sechste über 100 m. Foto: görlitz

Berlin – Die Täler, die Anna-Lena Freese in den vergangenen Jahren durchqueren musste, waren teilweise sehr tief. Doch jetzt kann die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum die Höhen dafür umso mehr genießen. Die 25-Jährige, die seit Jahren im Landesstützpunkt Hannover unter Björn Sterzel trainiert, ist zurück in der absoluten deutschen Elite. Bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin belegte Freese am Samstagabend mit 11,50 Sekunden einen tollen sechsten Platz über 100 Meter. Gestern sollten dann eigentlich noch die 200 Meter folgen, doch nach den anstrengenden Läufen über die kurze Distanz entschieden beide, die 200 Meter nicht in Angriff zu nehmen.