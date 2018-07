Freese verpasst beide DM-Finalläufe

Die Brinkumerin Anna-Lena Freese belegte bei der DM in Nürnberg über 100 und 200 Meter die Plätze 13 und zwölf und kam dabei nicht an ihre Saisonbestleistungen heran. - Foto: Görlitz

Nürnberg - Von Gerd Töbelmann. Vor fast genau drei Jahren machte Anna-Lena Freese bei der DM in Nürnberg mächtig mobil. Da stellte die Sprinterin des FTSV Jahn Brinkum ihre Bestzeiten über 100 Meter (11,30 Sekunden) und 200 Meter (23,08) auf. Jetzt kehrte die 24-Jährige im Rahmen der Deutschen Meisterschaften ins Max-Morlock-Stadion zurück, konnte aber nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Über 100 Meter langte es in 11,81 Sekunden zu Platz 13. Gestern standen die 200 Meter an. Auch da lief es mit 24,15 Sekunden und Platz zwölf nicht nach Plan.

Der Samstag war geprägt von ganz schlechtem Wetter. Vor allem die Sprinter mögen heftige Regenfälle, gepaart mit Gegenwind, gar nicht. „Deshalb waren die durchschnittlichen Zeiten auch schlechter als normal“, stellte Björn Sterzel, Freeses langjähriger Trainer am Landesstützpunkt in Hannover, fest.

Über 100 Meter musste die Brinkumerin, die in Hannover wohnt und arbeitet, im zweiten Vorlauf ran. Freese verkaufte sich ordentlich und kam hinter der Siegerin Rebekka Haase (11,43) als Fünfte in 11,75 Sekunden ins Ziel. Das reichte, um sich über die Zeit für das Halbfinale zu qualifizieren. „Der Vorlauf war okay, obwohl es wie aus Eimern geschüttet hat“, stellte Sterzel fest.

Danach musste sein Schützling im ersten Halbfinale ran. Die direkte Final-Quali (nur die Siegerin kam weiter) war utopisch, aber über die Zeit hätte es langen können, wenn alles optimal gelaufen wäre. Aber so kam es nicht. „Anna hat den Start verschlafen und kam nicht aus den Blöcken, was man sich über 100 Meter nicht erlauben kann“, bilanzierte Sterzel.

Am Ende wurde Freese in 11,81 Sekunden Vorletzte ihres Laufes, verpasste das Finale und belegte in der Endabrechnung den 13. Platz. Deutsche Meisterin in 11,15 Sekunden wurde die Topfavoritin und EM-Hoffnung Gina Lückenkemper von Bayer Leverkusen.

Aber die kurze Sprintdistanz sollte für Freese ja auch nur das Einrollen sein. Gestern stand dann ihre Lieblingsstrecke über 200 Meter auf dem Programm. Freese wurde dabei in den ersten von vier Vorläufen gelost. Auf den ersten 100 Metern sah alles noch gut aus. „Anna ist auch in der Kurve technisch gut gelaufen und hat wirklich alles gegeben“, stellte Sterzel fest.

Aber mit dem Einbiegen in die Zielgerade wurden die Beine schwerer und schwerer, sodass insgesamt drei Konkurrentinnen noch an ihr vorbeiziehen konnten. „Da hat ihr die Kraft gefehlt. Das lag sicherlich auch noch etwas an ihrer Erkrankung vor der DM“, so Sterzel. Zu ihrer Saisonbestleistung von 23,88 Sekunden fehlten fast drei Zehntel. Mit dieser Leistung verpasste die Brinkumerin das Finale der besten acht Läuferinnen und belegte am Ende den zwölften Platz. Für eine Stellungnahme war Freese nicht zu erreichen.

Einen ganz starken Wettkampf lieferte am Samstag die Ex-Asendorferin Neele Eckhardt (26/jetzt LG Göttingen) ab, die sich mit 14,21 Metern erstmals den Freiluft-Titel im Dreisprung holte und ihre Dauerrivalin Kristin Gierisch (LAC Chemnitz/14,15) diesmal auf Platz zwei verwies. „Es ist unglaublich schön, nach dem Titel in der Halle nun auch im Freien zu gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass 14,21 Meter zum Titel reichen. Ich bin optimistisch, dass ich bei besserem Wetter noch weiter springen kann. Vielleicht klappt das ja bei der EM in Berlin“, strahlte Eckhardt nach ihrem Triumph. Eckhardt und auch Gierisch sind Anfang August in der Hauptstadt dabei.