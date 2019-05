Freese läuft ihre drittschnellste Zeit

Starker Freiluft-Einstand: Anna-Lena Freese bestätigte in Weinheim ihre gute Hallenform. Foto: imago images

Weinheim – Der Ausflug ins beschauliche Weinheim hat sich für Sprinterin Anna-Lena Freese mehr als gelohnt. Und die schnelle Bahn in der baden-württembergischen Provinz wurde ihrem Ruf einmal mehr gerecht: Bei den Chrono Classics, ihrem ersten Freiluft-Auftritt des Jahres, überzeugte die 25-Jährige vom FTSV Jahn Brinkum am Samstag auf ganzer Linie. Während sie im Vorlauf mit 11,43 Sekunden den zweiten Platz belegt hatte, stand im anschließenden Finale mit 11,48 Sekunden der dritte Rang über die 100 Meter zu Buche.

„Das war ein richtig guter Start in die Freiluft-Saison“, freute sich Freese: „Dazu bin ich noch meine drittschnellste Zeit gelaufen, die ich je über 100 Meter erzielt habe.“ Besser hätte es sich Freese selbst nicht ausmalen können. Bereits Anfang des Jahres gelang ihr über die 60 Meter (7,39 Sekunden) eine neue persönliche Bestzeit in der Halle.

Dass es momentan so gut läuft, macht sie gleich an mehreren Faktoren fest: „Ich habe endlich einmal die ganze Saison durchtrainieren können, bin ohne Verletzungen geblieben, habe am Start gearbeitet und verspüre sehr viel Vertrauen.“

Vertrauen in Freese hat auch ihr Trainer Björn Sterzel: „Sie macht genau dort weiter, wo sie in der Halle aufgehört hat. Von daher bin ich mit dem Auftreten von Anna-Lena in Weinheim sehr zufrieden.“

Freese ist somit auf einem guten Weg. „Darauf wollen wir jetzt aufbauen“, betont Sterzel. Auch die Norm für die Deutsche Meisterschaft (11,70 Sekunden), die Anfang August im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird und zur schnellsten Tartanbahn der Welt zählt, hat sie bereits in Weinheim geknackt.

Als nächstes startet Freese in Zeven. Beim Pfingstsportfest geht sie am 8. Juni über die 100 Meter an den Start. Und mit der aktuellen Form ist Freese dort die große Favoritin auf den Sieg. jdi