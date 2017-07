Freese läuft in Erfurt nur 100 Meter

Anna-Lena Freese und ihr Trainer Björn Sterzel trainieren derzeit in Hannover, um am Freitag möglichst fit zur DM nach Erfurt zu fahren, wo die Brinkumerin über 100 Meter starten will. - Foto: Wiechert

HANNOVER - Von Gerd Töbelmann. „Die Trainingseindrücke sind gut. Einem Start bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende in Erfurt steht nichts im Wege“, sagt Björn Sterzel. Und er muss es wissen, denn schließlich ist Sterzel der Trainer von Sprinterin Anna-Lena Freese (Jahn Brinkum), die sich derzeit im Landesleistungszentrum Hannover auf ihren Saisonhöhepunkt vorbereitet.

Eigentlich sollte Freeses Start Normalität sein, denn sie gehörte viele Jahre zur deutschen Spitzenklasse im Sprint über 100 und 200 Meter. Doch zuletzt lief es nicht nach Wunsch. So sagte Freese ein Meeting in Regensburg ab, weil sie sich nicht in der Lage fühlte, auf höchstem Nieveau zu laufen – ohne Verletzung wohlgemerkt.

Jetzt scheint dieses mentale Tief, wohl auch bedingt durch die ständigen verletzungsbedingten Rückschläge, überwunden zu sein. „Anna macht im Training einen guten Eindruck und freut sich schon auf Erfurt“, meint Sterzel, der sie schon seit vielen Jahren durch alle Hochs und Tiefs begleitet hat.

Allerdings wird die 23-Jährige, die nur noch in diesem Jahr dem Junior-Elite-Team des Deutschen Leichtathletik Verbandes (DLV) angehört, lediglich eine Strecke laufen – die 100 Meter. Das verwundert schon etwas, denn ihre Stärken hat Freese mit ihrem tollen Kurvenlauf eigentlich auf der doppelt so langen Distanz. Aber zusammen mit ihrem Trainer entschied sich die Brinkumerin für die 100 Meter. „Aufgrund der Problematik der letzten Zeit haben wir uns entschieden, den Fokus nur auf eine Strecke zu legen und uns auf die 100 Meter geeinigt. Damit schließe ich aber nicht aus, dass Anna 2018 auch wieder die 200 Meter in Angriff nehmen wird“, erklärt Sterzel.

Mit ihrer persönlichen Saisonbestleistung von 11,75 Sekunden hat die Sprinterin die DM-Norm von 11,95 Sekunden locker in der Tasche. Allerdings ist sie von ihrer persönlichen Bestzeit (11,30) momentan sehr weit entfernt.

Deshalb ist es auch schwer, ihre Chancen für Erfurt einzuschätzen. Auch ihr Trainer lehnt sich da nicht weit aus dem Fenster: „Es wäre schon toll, wenn Anna ihre Saisonbestzeit unterbieten könnte. Zu was das dann reicht, kann ich jetzt noch nicht sagen.“

Die deutschen Sprinterinnen sind schließlich im Augenblick europäische Spitze. Gina Lückenkemper wurde vor knapp zwei Wochen bei der Team-EM in Lille Zweite über 100 Meter. Rebekka Haase schaffte dort über 200 Meter den dritten Platz. Und mit der Staffel holte sich das deutsche Team gar die volle Punktzahl. Neben Lückenkemper und Haase weisen aber auch Tatjana Pinto, Sina Mayer und Alexandra Burghardt derzeit gute Form auf und sollten schneller sein als Freese. „Das Erreichen des Zwischenlaufs wäre normal. Vom Finale sollten wir lieber nicht ausgehen, denn es gibt auch noch viele jüngere Läuferinnen, die eine gute Zeit hinlegen können“, meint Sterzel.

Bereits am Freitag werden sich Freese und Sterzel auf den Weg in die thüringische Landeshauptstadt machen. Die Wettkämpfe steigen dann am Tag danach. Gegen 16.20 Uhr beginnen die Vorläufe. Sollten genügend Starterinnen dabei sein (und davon ist auszugehen), sind gegen 18.45 Uhr die Zwischenläufe angesetzt. Mit dem großen Finale ist dann am Samstagabend um 19.45 Uhr zu rechnen.

Und wie sieht die weitere Saisonplanung aus? So ganz konkret kann Sterzel das im Moment noch nicht beantworten: „Viel hängt natürlich vom Abschneiden in Erfurt ab. Aber ich habe schon geplant, dass Anna in dieser Saison noch zwei bis drei weitere Wettkämpfe bestreitet.“

Noch wichtiger wird jedoch sein, dass Freese endlich wieder Mut fasst sowie unverletzt und unbedarft auf die Tartanbahn gehen kann. Dann werden sich auch wieder gute Ergebnisse einstellen, denn die 23-Jährige ist längst noch nicht zu alt, um wieder den Anschluss an die deutsche Spitze zu schaffen.