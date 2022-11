MEINE WM-WUNSCHELF: Aus diesem Grund wirbt Wetschens Trainer Marcordes für Trapp im Tor

+ © Krüger, Cord Oliver Marcordes Trainer TSV Wetschen © Krüger, Cord

Drei Tage vor dem Turnierstart war Oliver Marcordes noch gar nicht in WM-Stimmung. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen verpasst sogar das erste deutsche Gruppenspiel am Mittwoch ab 14.00 Uhr gegen Japan, weil er da noch auf der Rückreise von einem beruflichen Termin in Süddeutschland ist. Also kann der glühende Frankfurt-Fan auch nicht mitfiebern, ob und wie Kevin Trapp und Mario Götze spielen. Beide Eintracht-Profis hat er aber in seine Wunschelf berufen, die er in einem 4-2-3-1 aufs Feld schicken würde.

Torhüter

„Natürlich steht Manuel Neuer weiter im Tor, aber ich hätte mich für Trapp entschieden“, verdeutlicht Marcordes – und begründet dies mit der Konstanz des 32-Jährigen: „Klar kann man mir jetzt nachsagen, dass ich das durch die Frankfurt-Brille betrachte – und das stimmt auch ein bisschen! Aber Trapp funktioniert saison- und wettbewerbsübergreifend schon das ganze Jahr über, während Neuer einige Wackler drin hatte. Wenn man also nach Leistung aufstellt, muss man Trapp nehmen.“

Abwehr

Als Rechtsverteidiger der Viererkette wählt Marcordes einen, der bei Borussia Mönchengladbach weiter vorn auf der rechten Seite spielt. „Jonas Hofmann bringt das Tempo mit und schaltet sich oft hinten und vorn ein.“ Das Innenverteidiger-Duo bilden beim B-Lizenz-Inhaber Antonio Rüdiger und Nico Schlotterbeck. „Okay, Rüdigers Nominierung steht damit im Widerspruch zu meiner Aussage über Trapp, dass die konstant Besten spielen sollen“, gesteht Marcordes mit Blick auf den 29-Jährigen, der in dieser Serie für Real Madrid nur auf sieben Startelf-Einsätze kam und in den letzten zwei Begegnungen nicht mal im Kader stand. „Aber Rüdiger spielt in der besten Mannschaft der Welt.“ Schlotterbeck „hat in Dortmund eine tolle Entwicklung genommen“. Und Freiburgs Christian Günter als Linksverteidiger „performt schon seit Jahren stark“, findet der 42-Jährige.

Mittelfeld

Marcordes’ Doppelsechs besteht aus Ilkay Gündogan und Joshua Kimmich. „Kimmich als Rechtsverteidiger wäre auch ein Gedankenspiel von mir gewesen, aber ich glaube, im defensiven Mittelfeld fühlt er sich wohler.“

An Rechtsaußen Thomas Müller führe kein Weg vorbei. „Ein echter Turnierspieler“, sagt er über den Münchner, „und für irgendwas Verrücktes auf dem Platz ist er immer gut. So einen braucht eine Mannschaft.“ Die Rolle des Zehners soll Mario Götze übernehmen. „Sein letztes halbes Jahr war überragend“, urteilt der Eintracht-Fan: „Ich hoffe nur, dass er gesund vom Turnier zurückkehrt.“ Jamal Musiala soll die linke offensive Außenbahn besetzen. Ob es den Freigeist dort aber hält, bezweifelt der Wetscher Trainer: „Wenn Müller, Götze und Musiala zusammen spielen, tauschen die drei sowieso in schöner Regelmäßigkeit durch.“

Angriff

Ginge es nach Marcordes, sollte Nationalmannschafts-Neuling Niclas Füllkrug in der Spitze knipsen: „Er ist der Typ Mittelstürmer, den wir seit Miro Klose nicht mehr hatten, weil Deutschland danach Spaniens Spiel kopieren wollte.“ Unter anderem imponiert ihm „Lückes“ Kopfballstärke – und, dass der Bremer „bei seinem Verein stetig auf Top-Niveau spielt“.

+ So würde Oliver Marcordes die DFB-Elf bei der WM aufstellen © Kreiszeitung

Deutschland schafft‘s...

...ins Viertel- oder Halbfinale – da ist sich der Trainer des Landesligisten noch nicht sicher. „Ich hoffe natürlich, dass die Jungs es ins Halbfinale schaffen. In den letzten Jahrzehnten war Deutschland grundsätzlich ja eine Turniermannschaft, die sich von Spiel zu Spiel gesteigert hat.“

Weltmeister wird . . .

...Brasilien. „Die Mannschaft ist richtig stark besetzt – und auch noch auf fast jeder Position doppelt“, lobt Marcordes die Selecao. Außerdem „wären sie mal wieder dran“.