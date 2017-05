SV Kirchweyhe: Franca Büssenschütt feiert das Triple

Turnerin trumpft bei Landesmeisterschaften groß auf

+ Franca Büssenschütt (re.) und Trainerin Petra Kehlenbeck freuten sich über die starke Performance in Borgloh. „Das hat es in der SV Kirchweyhe noch nicht gegeben“, betonte Kehlenbeck.

Kirchweyhe - Franca Büssenschütt setzt Ausrufezeichen! Die Turnerin der SV Kirchweyhe trumpfte jetzt bei den Landesmeisterschaften in Borgloh auf. Büssenschütt war in diesem Jahr in einer schwierigeren Leistungsstufe der Kür, der Leistungsklasse (LK) zwei, an die Geräte gegangen. Und wusste direkt zu überzeugen. Büssenschütt siegte mit 51,42 Punkten in ihrer Altersklasse. Damit ließ sie Athletinnen aus den renommierten Turnbezirken wie Braunschweig oder Hameln hinter sich.