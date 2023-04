Fragen bringen Köhler um den Schlaf: Brinkum in Schwachhausen unter Zugzwang - Becker von Rettung überzeugt

Von: Fabian Terwey

Teilen

„Bin Kevin sehr dankbar“: Brinkums Terry Becker berichtet, dass ihm Coach Köhler mit seinem dosierten Training zu alter Stärke verhalf. Der Angreifer war lange verletzt. © Töbelmann

Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV schwebt in akuter Abstiegsgefahr. „Interessiert das die Spieler überhaupt?“, fragt sich Trainer Kevin Köhler vor dem Spiel beim TuS Schwachhausen am Freitag. Terry Becker, der zuletzt in zwei Spielen in Folge traf, ist weiterhin von der Rettung überzeugt. Was ihn optimistisch stimmt und welche Fragen sich Köhler aktuell noch stellt.

Brinkum – „Ganz stark erleichtert“ war Terry Becker. Der Angreifer des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV knipste am vergangenen Samstag gegen Surheide im zweiten Spiel in Folge. Und das nach langer Leidenszeit. Eine Patellasehnenentzündung hatte den 20-Jährigen von September bis Mitte Februar noch zum Zuschauen verdammt. Gegen Hemelingen netzte der angehende Abiturient erstmals wieder. „Ich bin schon wieder auf einem Konditionslevel für 90 Minuten“, erklärt Becker. Seine Freude darüber ist allerdings getrübt. Denn beide Spiele, in denen der Linksaußen traf, verloren die Brinkumer mit 1:2. Und nicht nur das, vor dem Nachholmatch beim TuS Schwachhausen (Freitag, 13.00 Uhr) schwebt das Team von Kevin Köhler gar in akuter Abstiegsgefahr.

Kevin Köhler will sich „in keine Abhängigkeit begeben

„Spätestens jetzt ist uns der Ernst der Lage bewusst“, sagt Becker. „Die Situation ist echt ernst. Das muss uns langsam mal klar werden“, meint auch Coach Köhler, der angesichts der brenzligen Lage zuletzt unruhige Nächte verlebte: „Der Vorsprung auf den möglichen ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch sechs Punkte. Am Freitag könnten es nur noch drei sein. Das geht so schnell. Und wir wollen uns in keine Abhängigkeit begeben.“

Brinkum Vorletzter in der Bremen-Liga-Rückrundentabelle

Die „entscheidende Frage“, die sich der Trainer dabei stellt: „Interessiert das die Spieler überhaupt? Ich bin mir sicher, dass es da welche gibt, denen es egal ist. Namen nenne ich nicht. Für uns ist es jetzt aber wichtig zu wissen: Wer hängt sich rein? Wer hat den Antrieb, es umzubiegen?“ Deshalb habe der Coach in der Trainingswoche „die Situation klar angesprochen. Wir haben darauf hingewiesen, welche Ergebnisse wir geholt haben und wo wir in der Rückrundentabelle stehen.“ Vorletzter sind die Brinkumer dort – nach vier Punkten aus neun Rückrundenspielen, acht davon unter Köhler. „Du wirst den Charakter der Spieler mit dieser Ansprache nicht verändern, aber du siehst, wie sie darauf reagieren“, erklärt der Coach seine Maßnahme. Der 33-Jährige hinterfrage sich dabei stets selbst: „Du reflektierst dich und suchst die Fehler auch bei dir selbst.“ Immer wieder schieße ihm dabei ein Gedanke durch den Kopf: „Ey, du darfst einfach nicht absteigen.“

Terry Becker will gegen den TuS Schwachhausen ein Zeichen setzen

Becker ist nach wie vor von der Rettung überzeugt: „Die Stimmung ist noch nicht gekippt. Gegen Schwachhausen werden wir ein Zeichen setzen.“ Der Tabellenneunte ist immerhin Bremen-Pokal-Halbfinalist, trifft dort am Ostermontag auf Aumund-Vegesack, ging zuletzt aber mit 1:7 in Neustadt unter. „Sie werden sich rehabilitieren wollen“, warnt Köhler und hofft, dass ihn seine Spieler erhören.

Rocek und Schreck vor Comeback Tom Rocek ist wieder fit, berichtet Brinkums Trainer Kevin Köhler. Der zuletzt kranke A-Jugendliche hatte gegen Surheide 90 Minuten lang auf der Bank gesessen. Gegen Schwachhausen könnte Rocek wieder in der Innenverteidigung spielen, verrät der Coach. Auch Jonas Schreck stehe nach seinem Urlaub wieder zur Verfügung.