„Fliegengewicht" Popovic eine Konstante beim BSV Rehden

Von: Daniel Wiechert

Mit einer Startelf-Quote von 100 Prozent ist Julijan Popovic der Immerspieler beim BSV Rehden.

Er spielt immer: Julijan Popovic ist beim Fußball-Regionalligist eine feste Größe geworden. Platzt jetzt im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Drochtersen/Assel auch der letzte Knoten beim Rechtsverteidiger?

Rehden – Julijan Popovic ist angekommen in Rehden. Leistungstechnisch schon längst. Jetzt auch geografisch. Der Außenverteidiger wohnt nun in der Samtgemeinde, nachdem er nach seinem Wechsel zum Regionalligsten vor 19 Monaten zunächst in Bremen untergekommen war. „Es scheint, als würde ich so langsam mit dem Norden warm werden“, sagt der gebürtige Rheinländer mit einem Augenzwinkern. Angenehmer Nebeneffekt des Wohnortwechsels: Die Fahrten zur Familie und Freundin, übrigens Dauergäste bei Heimspielen des BSV Rehden, haben sich um eine Stunde verkürzt. „Voll zufrieden“ sei er mit der jetzigen Situation, betont Popovic. Auch mit seiner sportlichen.

„Er stoppt jeden starken Außenbahnspieler“

Mit einer Startelf-Quote von 100 Prozent ist der Rechtsverteidiger in der bisherigen Spielzeit der Immerspieler im Team von Kristian Arambasic. „Er hat eine tolle Entwicklung hingelegt“, lobt sein Trainer und erinnert: „Als ich im Januar übernommen habe, war Julijan kein Stammspieler, er hatte auch keine gute Hinrunde hinter sich, konnte nicht überzeugen. Er stand eigentlich schon auf der Abschussliste.“ In den ersten Gesprächen erklärte Arambasic, wie und wo er Popovic sieht, wie ein gemeinsamer erfolgreicher Weg aussehen könnte. „Ich habe ihm dann Vertrauen geschenkt – und er zahlt es seitdem zurück“, freut sich Arambasic: „Trotz seiner Körpergröße und seines Fliegengewichts ist er einer der zweikampfstärksten Spieler, eigentlich stoppt er jeden starken Außenbahnspieler.“

Diese Qualität wird auch am Freitagabend (19.00 Uhr) im Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel gefragt sein. Der Spitzenreiter ist die offensivstärkste Mannschaft der Liga (25 Tore). Warum das so ist, ist für Arambasic schnell erklärt: „Sie haben einfach Alexander Neumann. Er ist der ganz entscheidende Faktor, weil er einfach aus dem Nichts Tore macht“. Neun Einschläge hat der 33-Jährige, von 2012 bis 2014 in Rehden aktiv, bereits und damit genauso viele wie Rehdens beste Torschützen Malik Memisevic, Shamsu Mansaray und Niklas Kiene (je drei) gemeinsam. Und damit ist das Hauptmanko der Gastgeber auch schon erwähnt.

Arambasic nimmt beim Toreschießen alle in die Pflicht

„Ich habe meiner Mannschaft schon häufig gesagt: Wir stehen auf Platz 14 – nicht, weil wir nicht gut spielen oder Riesen-Fehler machen, sondern weil wir verdammt noch mal zu wenig Tore aus unseren Großchancen machen.“ Da stünden übrigens nicht nur die etatmäßigen Offensivspieler in der Pflicht. „Jeder hat die Aufgabe, Tore zu erzielen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Das versuche ich immer jedem zu verklickern“, unterstreicht Rehdens Coach.

Womit auch ein Außenverteidiger wie Popovic wieder ins Spiel kommt. „Erst am Mittwoch habe ich noch zu ihm gesagt: Wir müssen jetzt den nächsten Step in deiner Entwicklung angehen“, verrät der 45-Jährige: „Was die Defensivarbeit angeht, saugt er seit Monaten alles auf, setzt es um. Aber jetzt geht es darum, auch mal vorne aufzutauchen – mit Flanken, die zu Toren führen oder selbst mal den erfolgreichen Abschluss hinzukriegen. Er kann das. Im Warm-up spielt er sehr gute und scharfe Bälle, im Spiel kommen sie noch nicht.“ Kann sich schnell ändern. Und dann wird der Rheinländer Popovic noch etwas mehr im Norden angekommen sein.