Suljevic und Kürble treffen beim Wetscher 2:1-Sieg

Von: Cord Krüger

Teilen

Starker Auftritt: Wetschens Rechtsverteidiger Finn Raskopp hielt seine Abwehrseite sauber und schaltete sich am Freitagabend gegen den OSV oft nach vorn ein. © Krüger

Hannover – Die erste Aufgabe ihres straffen Wochenend-Pensums haben die Landesliga-Fußballer des TSV Wetschen mit Bravour gelöst! In einem rassigen Duell beim OSV Hannover setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Marcordes am Freitagabend mit 2:1 (0:0) durch. Viel Zeit zum Regenerieren bleibt nicht, denn schon am Sonntagmittag steuern die Blau-Gelben mit dem Bus wieder diese Gegend an, um ab 15.00 Uhr beim noch unbesiegten Tabellenzweiten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide anzutreten. Das ist bereits ein Topspiel, denn bis dahin bleibt Wetschen nach seinem dritten Sieg im fünften Spiel auf jeden Fall Vierter des Tableaus.

Finn Raskopp rackert auf rechter Abwehrseite

„Und ein Topspiel war es auch heute Abend – ein richtig geiles mit vielen Zweikämpfen“, unterstrich Marcordes und lobte sein Kollektiv: „Alle, einschließlich unserer fünf Mann, die reinkamen, haben überragend gearbeitet.“ Besonders begeisterte ihn jedoch Rechtsverteidiger Finn Raskopp: „Was der Junge heute abgespult hat, war einfach Wahnsinn. Sein zwei Köpfe größerer Gegenspieler hat keinen Stich gesehen.“

Für den Auftritt beim Tabellenzehnten feierte Wetschens Neuzugang Maris Thiry nach bisher zwei Einwechslungen nun sein Startelf-Debüt – im rechten Mittelfeld der 4-4-2-Formation, die Wetschens Coach diesmal gewählt hatte. Und Thiry sorgte auch für die erste gefährliche Szene, als er von halbrechts durchbrach. Statt selbst aus zehn Metern abzuschließen, legte er jedoch quer – und es fand sich kein Abnehmer.

Suljevics Elfmeter zum 1:0

Ansonsten spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab, beide Teams neutralisierten sich höchst intensiv. Wetschens nächste Chance war da schon der Elfmeter nach einem Foul von Dogan Dinc an Moritz Raskopp. „Mulles“ Sturmkollege Alen Suljevic verwandelte trocken zum 1:0 (28.). Suljevic hätte nach einem Freistoß von Sören Sandmann (der etatmäßige Abwehrchef agierte diesmal eine Station weiter vorn auf der Sechs) kurz vor der Pause erhöhen können, verzog allerdings knapp (44.).

Joker Kürble netzt in seiner ersten Szene

So stand’s neun Minuten nach Wiederanpfiff 1:1, als die Gäste vor dem Strafraum den Ball nicht geklärt bekamen und Atilay Batbay von halblinks ins lange Eck traf – unhaltbar für TSV-Keeper Tim Becker. Doch die Wetscher fanden sofort die richtige Antwort: In der ersten Szene nach seiner Einwechslung setzte sich Philip Kürble über rechts durch und schloss cool zum 2:1 ab (57.). Danach blieben Hochkaräter weiter Mangelware. Suljevic vergab das 3:1 (65.) und Björn Gassmann das 2:2 (73.). So kam in der Crunchtime Hektik auf, in der die Brüder Finn und Moritz Raskopp je ein Foul einstecken mussten. Und in der Nachspielzeit flog Dogan Dinc nach einem vermeintlichen Ellbogencheck gegen Christoph Hainke mit Roter karte vom Platz. Hainke versuchte, noch Schiedsrichter Steffen Bosselmann davon zu überzeugen, dass der OSV-Akteur ihn nicht mit dem Ellbogen, sondern nur mit dem Arm getroffen hatte, „aber eine Notbremse war es trotzdem“, urteilte Marcordes. ck

Landesliga Hannover OSV Hannover - TSV Wetschen 1:2 (0:1) - Wetschen: Becker - F. Raskopp, Kruse, Schwierking, J. Heyer - Thiry (55. Kürble), L. Heyer, Sandmann (64. Wessels), Tenti (70. Hainke) - Suljevic (73. Rittmeyer), M. Raskopp (82. Winkler). Tore: 0:1 (28.) Suljevic, 1:1 (54.) Batbay, 1:2 (57.) Kürble. Bes. Vork.: Rote Karte gegen Hannovers Dinc (90.+2/Notbremse). Schiedsrichter: Steffen Bosselmann (SG Hannover).