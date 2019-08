Finn Lemke verspricht Spannung

Zurück in Bremen: Melsungens Finn Lemke (l.) freut sich auf das Turnier in seiner Geburtsstadt. Foto: Pressebilder Hahn

Bremen - Von Malte Rehnert. Die Gelegenheit ist günstig – deshalb könnte es sehr gut sein, dass Finn Lemke (27) sie ergreift und als Fan hautnah Werder-Luft schnuppert. Der deutsche Handball-Nationalspieler weilt mit seinem Team, dem Bundesligisten MT Melsungen, seit Mittwoch in seiner Geburtsstadt Bremen. Dort geht am Samstag und Sonntag in der ÖVB-Arena („Halle 7“) auf der Bürgerweide der „dextraFM-Cup“ mit vier ambitionierten Bundesliga-Clubs über die Bühne. Weil die Melsunger ihr Halbfinale gegen die „Recken“ aus Hannover bereits um 14.00 Uhr austragen, bliebe genug Zeit, am Abend (20.45 Uhr) Werders Pokalspiel gegen Fußball-Oberligist Atlas Delmenhorst live im Weserstadion zu verfolgen. „Ich bin leider selten hier, aber der Kontakt bricht nie ab“, hatte Lemke bereits bei einem Pressetermin im April in Werders Heimspielstätte über seine alte Heimat gesagt – und verraten, dass sein inzwischen etwa einjähriger Sohn Max zur Beruhigung gerne an einem Werder-Schnuller nuckelt.

Nun ist der 2,10-Meter-Hüne wieder in Bremen und bereitet sich auf das hochkarätig besetzte Turnier vor, an dem auch der Bergische HC und Frisch auf Göppingen teilnehmen. „Alle vier Teams sind in etwa auf Augenhöhe und werden in der kommenden Saison um Europa mitspielen“, prophezeit Lemke: „Die Qualität ist auf jeden Fall da. Das werden sicher spannende Partien.“

Der Melsunger Kapitän (Vertrag bis 2023), der in Schwanewede aufwuchs und dort in der HSG Schwanewede/Neuenkirchen mit dem Handballspielen begann, ist das Gesicht das Turniers, das einst unter dem Namen „erima“-Cup bekannt war. Und seinen repräsentativen Job macht Lemke gut, er rührt ordentlich die Werbetrommel und sagt: „Solche Vorbereitungsturniere in Großstädten gibt es eigentlich gar nicht mehr, deshalb freue ich mich sehr darauf. Die nimmt man mit Kusshand. Wir haben keinen langen Anfahrtsweg, wohnen direkt gegenüber der Halle und treffen auf Gegner mit Top-Niveau.“ Und wenn die Halle, in die 3 100 Fans passen, annähernd ausverkauft ist, „gibt das noch einen zusätzlichen Push“, meint Lemke. Er selbst muss aber gar nicht großartig motiviert werden, denn der Wahl-Kasseler („Dort fühlen wir uns sehr, sehr wohl“) betonte: „Es ist fast die einzige Möglichkeit, dass die Großeltern oder andere Familienmitglieder, die alle noch hier in der Nähe wohnen, mal meine Spiele sehen können.“

Möglicherweise gibt es vorab schon den einen oder anderen Plausch unter den Lemkes. Melsungens Trainer Heiko Grimm gibt seinem Team heute Nachmittag wohl trainingsfrei. Denkbar aber auch, dass der MT-Kapitän seinen Teamkollegen als Stadtführer zur Verfügung steht – falls gewünscht.

Am Samstag und Sonntag wird es dann ernst. Zum dritten Mal ist Lemke bei dem Vorbereitungsturnier, das kurz vor dem Saisonstart (DHB-Pokal folgt in der Woche darauf) durchaus als Generalprobe angesehen werden darf, dabei. „Einmal konnte ich mitspielen, einmal war ich verletzt“, erinnert er sich. Was ihm in Bremen fehlt, ist der Titel. Gerne würde er den Pokal am Sonntagabend mit nach Nordhessen nehmen – mit einem Lächeln sagt er: „Man könnte ihn ja mal angreifen . . .“