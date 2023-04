Finger weg von der „Handbremse“: Löwinnen starten beim ATSV Habenhausen in ihr schweres Restprogramm

Von: Matthias Borchardt

Der Knöchel schmerzt: Löwen-Außenangreiferin Elisa Buchwald wird diesmal nur sporadisch eingreifen können. © Rehnert

Die Löwinnen sind nach dreiwöchiger Osterpause zurück. Im Spiel beim ATSV Habenhausen wollen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunte-Aue die Tabellenführung verteidigen. Die noch angeschlagene Außenangreiferin Elisa Buchwald wird auf der Bank mitfiebern und notfalls auf die Platte zurückkehren.

Diepholz – Sechs Spiele noch – jetzt beginnt die heiße Phase! Als Oberliga-Spitzenreiter reisen die Handball-Frauen der HSG Hunte-Aue Löwen am Sonntag (17.00 Uhr) zum unbequemen ATSV Habenhausen. Beim Tabellenachten ist Mitte März Coach Ingo Renken aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Interimstrainerin Lara Wähmann musste in ihren bisherigen zwei Partien zwei Niederlagen einstecken.

Nur noch zwei Spiele in der „Mühlenkamphölle“

Allerdings waren die beiden Pleiten auswärts (in Neuenhaus und Tostedt) – und zu Hause in ihrer Hinni-Schwenker-Halle sind die Bremerinnen deutlich stärker: sechs Siege, ein Remis und nur drei Niederlagen. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Ich sehe die Chancen bei 50:50“, sagt Löwen-Trainer Klaus Klostermann. Wohl wissend, dass sich sein eigenes Team in der Fremde schwerer tut als in der Diepholzer „Mühlenkamphölle“ (elf Heimsiege). Schon fünfmal kamen die Löwinnen von ihren Reisen ohne Punkte zurück, dem stehen vier Erfolge gegenüber. Eine durchwachsene Bilanz, die besser werden muss, wenn die HSG im engen Titelrennen in der Pole Position bleiben möchte. Die Löwinnen haben nur noch zwei Heim-, aber noch vier Auswärtsspiele. Ein hartes Restprogramm.

Kapitänin Lea Hillmer bemängelt auswärts Konstanz

„Wir müssen uns auswärts anders präsentieren, da spielen wir mit angezogener Handbremse“, moniert Klostermann. Das war bei den Niederlagen bei der HSG Hude/Falkenburg (26:29) und der HSG Osnabrück (25:28) der Fall. Da warf der Aufsteiger zu viele Fahrkarten und leistete sich mehrere technische Fehler. Nach der dreiwöchigen Osterpause wollen es die Gäste, die auf Anna Dehlfing (Kreuzbandriss), Laura Winkler und Aileen Greiner (beide beruflich verhindert) verzichten müssen, nun besser machen. „Dafür müssen wir uns anders präsentieren“, fordert Klostermann – und bekommt Zuspruch von Kapitänin Lea Hillmer, die mangelnde Konstanz in den Auswärtsspielen beklagt. Die 25-Jährige hat aber schon eine Idee, wie die nötige Stabilität in der 6:0-Deckung zu erreichen ist: „Wir müssen die Lücken zustellen und ein gutes Blockverhalten an den Tag legen.“

Elisa Buchwald setzt sich bei den Löwinnen auf die Bank

Dass Elisa Buchwald (Absplitterung im Außenknöchel des linken Fußes) dabei nach ihrer siebenwöchigen Zwangspause tatkräftig mithelfen kann, ist unwahrscheinlich. Individuell trainiert sie seit geraumer Zeit wieder, „aber längere Laufeinheiten gingen bisher nicht. Da habe ich noch Schmerzen.“ Wie auch am Dienstag, nachdem sie die Team-Einheit mitgemacht hatte. Ihr Plan: „Ich werde mitfahren und mich auf die Bank setzen, falls ich gebraucht werde.“

Karla Witte erzielt im Hinspiel 16 Tore

Beim klaren 39:24 im Hinspiel war Buchwald zweimal erfolgreich gewesen. Einen echten Sahnetag hatte Teamkollegin Karla Witte erwischt, die am 5. November 2022 in Diepholz 16 ihrer insgesamt 148 Tore warf. Nur fünf Treffer weniger hat Habenhausens Katrin Friedrichs auf dem Konto. Die ehemalige Zweitliga-Spielerin des SV Werder Bremen kann jederzeit den Unterschied ausmachen. „Auf sie müssen wir achten“, unterstreicht Klostermann. Aber auch Rückraumakteurin Sinah-Massika Rathmann (66), Außenangreiferin Celine Hanenkamp (63) und Regisseurin Svenja Petersen (59) sind gute Schützinnen.

Buchwald will die Tabellenführung verteidigen

Dennoch: Die Löwinnen, die in ihrem Bus (Abfahrt um 14 Uhr in Diepholz von „Nadtila“) noch einige freie Plätze haben, sind der Favorit – und alle „sehr heiß“, wie Buchwald betont: „In der Endphase der Saison sind wir noch motivierter und wollen den ersten Platz natürlich verteidigen.“

