Sulingen greift nach dem Pott: Rabens und Hollmeyer führen den TuS ins Bezirkspokal-Finale

Mit ihren Doppelpacks führten Jan Rabens und Fyn Hollmeyer den TuS Sulingen ins Bezirkspokal-Finale. Der Fußball-Landesligist setzte sich mit 4:0 (0:0) bei Bezirksligist SSG Halvestorf-Herkendorf durch und trifft im Endspiel entweder auf Bezirksligist TSV Barsinghausen oder Landesliga-Rivale OSV Hannover.

Hameln – Nach dem Endspieleinzug am Vorabend richtete sich Iman Bi Rias Blick am Mittwochmittag bereits nach vorne. „Wahrscheinlich werde ich mir das zweite Halbfinale live vor Ort anschauen – wenn nicht ich, dann mein Co-Trainer Timo Knelangen“, sagte er zum Bezirkspokalduell zwischen Fußball-Bezirksligist TSV Barsinghausen und Landesliga-Rivale OSV Hannover (8. Juni, 19.00 Uhr). Der Chefcoach, der das Finalticket mit dem TuS Sulingen am Dienstag durch ein 4:0 (0:0) bei Bezirksligist SSG Halvestorf-Herkendorf gebucht hatte, will nichts unversucht lassen, um sich über den kommenden Endspielgegner zu informieren.

Bezirkspokal-Halbfinale: SSG Halvestorf/Herkendorf - TuS Sulingen 0:4 (0:0) Sulingen: E. Schröder - Hibbeler, Uschpol, Klare, Park (38. Dalkiran) - Greifenberg, Miklis (46. Schmidt), Rupp (84. Dieckmann), Fehse, Ac (67. Hollmeyer) - Rabens. Tore: 0:1 (75.) Rabens, 0:2 (76.) Hollmeyer, 0:3 (83.) Hollmeyer, 0:4 (85.) Rabens. Schiedsrichter: Fynn-Olaf Bothe (TSV Kirchdorf).

Denn das Wissen um die Stärken des Kontrahenten war laut Trainer bereits im Halbfinale der Schlüssel zum Erfolg. Bi Ria hatte die SSG beobachten lassen und Informationen bei Trainerkollege Oliver Marcordes vom TSV Wetschen eingeholt. Der Landesliga-Rivale war im Achtelfinale im Elfmeterschießen an Halvestorf gescheitert.

Bi Ria „stolz“ auf seine Pokalhelden

Der TuS setzte sich dagegen auf „beeindruckende Weise“ durch, wie Bi Ria betonte: „Das macht mich stolz nach all den Rückschlägen, Ausfällen und der langen Anfahrt.“ Einige in Bremen wohnhafte Spieler des abstiegsbedrohten Landesligisten hätten die rund zweistündige Anfahrt zum 19.30-Uhr-Spiel in Hameln bereits um 15.30 Uhr angetreten.

Park ersetzt Brockmann und muss verletzt raus

Obendrein fiel Marco Brockmann kurzfristig mit Oberschenkelproblemen aus. „Er sollte mit seinem Tempo eigentlich Julian Maass aus dem Spiel nehmen“, erklärte Bi Ria. Der 38-Jährige bot stattdessen Hyoungbin Park als linken Außenverteidiger auf. Der wiederum verletzte sich auf der ungewohnten Position am linken Sprunggelenk, musste bereits nach 38 Minuten raus.

27-Tore-Mann Julian Maass ohne Treffer

„Die Jungs haben all das aber super angenommen und es auch taktisch super gemacht“, schwärmte Bi Ria. Dadurch habe sein Team den auf Konter lauernden Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen. 27-Tore-Mann Maass und der „brutal gute Fußballer“ Rodi Celik seien abgemeldet gewesen.

Abwandernder Devin Schmidt leitet Führung ein

Der Gegner bekam dagegen Sulingens Doppelpacker Jan Rabens (75./85.) und Fyn Hollmeyer (76./83.) nicht gestoppt. „Unsere zwei 18-Jährigen haben das Spiel entschieden“, freute sich Bi Ria. Das erlösende 1:0 erzielte Rabens nach Ball in die Tiefe des im Sommer abwandernden Devin Schmidt.

Zur Vorentscheidung köpfte Hollmeyer eine butterweiche Schmidt-Flanke ein. Per 25-Meter Lupfer über Torwart Frederik Quindt hinweg legte der Youngster nach. Kurz darauf setzte Rabens mit seinem Schuss ins untere Eck den Schlusspunkt.

Bezirkspokal-Finale am 24. Juni

„Ein Finale zu spielen, ist eine tolle Sache“, sagt Bi Ria zum Endspiel am 24. Juni. Der Gegner sei ihm egal: „Ich hoffe einfach nur auf viele Zuschauer und einen guten Rahmen.“ Sollte Barsinghausen ins Finale einziehen, hätte der klassentiefere Bezirksligist dort Heimrecht. Bei einem Endspiel zwischen den Landesligisten OSV Hannover und Sulingen entscheidet das Los über den Finalort.