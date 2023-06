Finale! Diepholz stürzt den Champion

Von: Cord Krüger

Teilen

Ein Sieg des Willens: Rory Stewart drehte nach verlorenem ersten Satz sein Match und ebnete Diepholz so den Weg zur Sensation gegen Abo-Meister Paderborn. © DSL/Steve Cubbins

Bundesliga-Squasher feiern sensationelles 2:2 über Paderborn. Am Samstag geht es nun um den DM-Titel.

Krefeld – Spätestens seit diesem denkwürdigen Freitagabend dürfte jeder deutsche Squash-Fan das kleine Diepholz kennen – oder besser: den 1. SC Diepholz. Jenen Club, der den großen Paderborner SC, seines Zeichens Rekord-Europapokalsieger und deutscher Rekordmeister, sensationell vom Thron stieß. Dank eines „gewonnenen Unentschiedens“ – mit 2:2 nach Matches, 7:7 nach Sätzen und nur sieben Satzpunkten mehr – gewannen die Niedersachsen ihr Halbfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Krefeld und stehen am Samstag im Endspiel, dessen Gegner erst am späten Abend ermittelt wurde.

Ob Diepholz dann auf Black & White Worms oder den gastgebenden SC Turnhalle Niederrhein trifft, ist Spielertrainer Dennis Jensen herzlich egal: „Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Ein krasses Ding, was hier abgeht. Wahnsinn“, sprudelte es dem 47-Jährigen heraus.

Die Kreisstädter hatten bereits durch ihren hart erkämpften Viertelfinalsieg über den 1. SC Kempten (siehe Extra-Text) ihre mitgereisten Fans begeistert. 24 Stunden später folgte auf dem Centre Court des gastgebenden SC Turnhalle Niederrhein die pure Ekstase. „Hier ist das absolute Tollhaus“, fasste Jensen zusammen: „Auch die neutralen Fans waren, glaube ich, eher auf unserer Seite.“

Stenogramm, DM-Endrunde in Krefeld, Halbfinale Paderborner SC - 1. SC Diepholz 2:2: Tobias Weggen - Willi Wingelsdorf 11:8, 11:5, 11:9; Raphael Kandra - Mazem Hesham 11:13, 7:11, 3:11; Dimitri Steinmann - Rory Stewart 11:7, 5:11, 8:11, 8:11; Lucas Wirths - Felix Auer 6:11, 11:8; 12:10, 11:7.

Das Duell gegen den turmhohen Favoriten aus Westfalen begann zunächst ernüchternd – mit einer Dreisatz-Niederlage von Willi Wingelsdorf an Position vier gegen Tobias Weggen. Nach gut 40 Minuten hatte der Hamburger, für Julian Kischel nach dessen unglücklicher Niederlage gegen Kempten in die Diepholzer Formation gerutscht, bereits Feierabend. „Trotzdem: Willi hat wirklich nicht schlecht gespielt“, unterstrich Jensen, „aber Weggens Sieg war insgesamt vollkommen verdient.“

Doch dann folgte der grandiose Auftritt des Diepholzer Profis Mazen Hesham: In drei Sätzen entzauberte der Weltranglisten-Neunte den deutschen Einzelmeister Raphael Kandra. Anders als es die nackten Zahlen aussagen, hatte der Ägypter jedoch vor allem zu Beginn einige Mühe, lag im ersten Satz mit 1:5 und im zweiten ebenfalls deutlich zurück. Dann allerdings gingen dem 32-Jährigen scheinbar die Körner aus: „Im dritten Satz war Raphi körperlich am Ende, fast klinisch tot“, umschrieb es Jensen. In dieser letzten Runde gestattete Hesham seinem Kontrahenten lediglich drei Satzpunkten.

Mit diesem Rückenwind stieg Heshams Teamkollege Rory Stewart gegen Dimitri Steinmann in den Court. Der Weltranglisten-47. gab gegen den zwölf Plätze höher geführten Schweizer zwar den ersten Durchgang ab, startete dann aber die ganz große Show. „Ich wusste, dass Rory gut spielen kann, wusste aber auch, dass Schotten in solchen Situationen die vielleicht noch entscheidende Portion Mentalität mit reinbringen können – das ist genauso wie im Fußball“, schilderte Jensen. Mit dieser Moral drehte der 26-Jährige das Match und fuhr nach dem 11:5, 11:8, 11:8 die Diepholzer Führung ein. „Danach brach bei Paderborn die blanke Panik aus“, berichtete der Diepholzer Teamchef während der Pause bis zum entscheidenden Spiel seiner Nummer drei Felix Auer.

Und der 28-Jährige nutzte die vielleicht einmalige Chance für Diepholz: Mit 11:6 fuhr er gegen Lucas Wirths den ersten Abschnitt für Diepholz ein – nach Sätzen konnte der amtierende Meister den SCD also nicht mehr überholen. Und weil Jensen & Co. in den beiden Sätzen darauf gut mitgezählt hatten, „wussten wir, dass Felix noch ein Punkt fehlte – und wir wären weiter.“ Als er nach dem dritten Ballwechsel diesen Zähler einfuhr, brachen auf der Tribüne alle Dämme. Zwar verlor Auer auch diesen Abschnitt, „aber das war die schönste Niederlage meines Lebens“, jubelte er hinterher.