Für Ferent zählt morgen nur der dritte Heimsieg

Hofft auf den dritten Heimsieg in Folge: Barnstorfs Matthias Andreßen. - Foto: G. Müller

BARNSTORF - 6:0 Punkte aus den ersten drei Heimpartien hat Raul-Lucian Ferent, Trainer beim Handball-Verbandsligisten HSG Barnstorf/Diepholz II, von seiner Mannschaft gefordert. Die Vorgabe ist bislang erfüllt, denn gegen den Wilhelmshavener HV II (36:22) und den TuS Haren (28:27) haben die Gastgeber gewonnen. Morgen erwarten sie um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle die SG Neuenhaus/Uelsen, die ebenfalls 4:4 Zähler auf dem Konto hat. „Wir wollen zwei weitere Punkte einfahren“, unterstreicht Barnstorfs Mannschaftskapitän Matthias Andreßen.

Da Ferent im Urlaub weilt, leitet Routinier Malte Helmerking die Übungseinheiten. Bis auf Kreisläufer Eugen Weber (Knorpelschaden im Knie) hat der Tabellensiebte vermutlich alle Mann an Bord. Da es im Abschluss noch hapert, stand verstärktes Wurftraining bei der Einheit am Montag auf dem Programm. „Außerdem haben wir vorn unsere Spielzüge weiter verfeinert“, erläutert der 25-jährige „Matze“ Andreßen, der aufgrund von Schulterproblemen nicht hundertprozentig fit ist. Das trifft auch auf den 33-jährigen Helmerking zu, bei dem der Rücken zwickt. Doch beide Leistungsträger sollten am Freitag mitwirken können.

Rückraumshooter Jörn Wolterink kehrte zur SG Neuenhaus/Uelsen zurück. Der wurfstarke Rückraumhüne wirkte bislang nur in der ersten Saisonbegegnung bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen mit, traf beim 26:39 siebenmal. Haupttorschützen bei den Gästen waren in den ersten vier Spielen Hendrik Esmann (16/1) und Jano Wißmann (13/1). Die Barnstorfer wollen sich aber nicht zu sehr nach dem Gegner richten, sondern ihr eigenes Spiel durchsetzen. Aus einer aggressiv arbeitenden 6:0-Formation wollen sie mit Tempo nach vorn spielen, über Nils Mosel und Finn Richter zu einfachen Toren kommen. Für Ferent, der morgen wieder da ist, zählt nur der dritte Saisonsieg. - mbo