Ferent will gegen Schwanewede „die Heimserie ausbauen“

Diepholz - Mit großem Rückenwind kommen die Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz II aus dem vergangenen Wochenende. Schließlich ist im siebten Auswärtsspiel dieser Saison beim TuS Haren endlich der erste Punktgewinn gelungen - auch wenn der 29:28-Sieg denkbar knapp war.

„Das war schon gut, denn Haren hat eine starke Mannschaft“, betont Barnstorfs Trainer Raul-Lucian Ferent: „Darauf wollen wir aufbauen und natürlich auch auswärts noch mehr Siege holen.“ Erstmal steht jedoch wieder ein Heimspiel an. Morgen erwartet der Verbandsligist um 19.15 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle Spitzenreiter HSG Schwanewede/Neuenkirchen.

Und das ist nicht irgendein Gegner. Die Schwaneweder kommen mit der Empfehlung von 27:3 Punkten und einem überragenden Torverhältnis von +136. Erst eine Niederlage haben sie in dieser Saison kassiert - ausgerechnet gegen Haren. Für Ferent ist das jedoch nicht unbedingt ein gutes Omen: „Ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel, das zu sagen. Das Spiel war ganz am Anfang der Saison, die Voraussetzungen waren dementsprechend völlig anders.“

Für den 35-Jährigen ist klar, dass die Gäste trotz der Barnstorfer Heimstärke der große Favorit sind: „Sie sind auf jeder Position enorm stark besetzt. Wenn man sie nicht richtig unter Druck setzt, ist schon der Rückraum gefährlich. Sie können aber auch sehr gut mit dem Kreis und den Außen spielen. Außerdem haben sie einen guten Torwart.“ Dementsprechend hat der Coach auch keinen Akteur besonders auf dem Zettel: „Sie sind im Kollektiv sehr stark, auch von der Bank können sie noch richtig gute Leute bringen.“

Trotzdem will Ferent mit seiner Mannschaft natürlich „die Heimserie ausbauen“. Dafür müssen seine Spieler „aggressiv in der Deckung sein und geduldig und schlau angreifen“. Derzeit sieht es so aus, als stünde dem Übungsleiter morgen der gesamte Kader zur Verfügung: „Ich hoffe, dass sich keiner verletzt, auch im Spiel nicht. Und dann hoffe ich, dass die Zuschauer ein gutes Spiel sehen werden.“

fs