Ferent verspricht Vollgas: „Jetzt geht es richtig los“

barnstorf - Den Blick auf die Tabelle der Handball-Verbandsliga vemeidet Raul-Lucian Ferent momentan lieber. Seine HSG Barnstorf/Diepholz II nimmt dort den 13. von 14 Plätzen ein – mit null Punkten und 30:64 Toren. Nur die SG Achim/Baden II steht – weil sie schon drei statt zwei Mal verloren hat – noch schlechter da. Doch Coach Ferent ist zuversichtlich, dass bald keiner mehr über den Fehlstart spricht – sondern über gute Spiele und Erfolge. Morgen Abend (19 Uhr) soll in der Diepholzer Mühlenkamphalle die Heimsieg-Serie beginnen.

„Die Aufgabe ist klar: Drei Heimspiele, sechs Punkte“, sagt Ferent mit Blick auf die folgenden Aufgaben gegen den TuS Haren (2. Oktober) und die SG Neuenhaus/Uelsen (12. Oktober). Für den 35-Jährigen, der das Traineramt bei der Oberliga-Reserve erst zur neuen Saison übernommen hatte, ist die Partie morgen Abend gegen Wilhelmshaven so etwas wie „ein Neustart. Für uns geht es jetzt richtig los!“

Zu Beginn der Saison hatte der Spielplan für die HSG gleich zwei sehr starke Gegner bereitgehalten – und das auch noch auswärts. Weil die eigene Vorbereitung zudem alles andere als wunschgemäß verlaufen war (nur zwei Testspiele, viele Ausfälle), setzte es zwei heftige Klatschen: erst 12:33 in Neerstedt, dann 18:31 in Schwanewede. „Das waren zwei Gegner, die bis zum Ende um den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga mitspielen werden. Wir haben danach länger darüber gesprochen, jetzt ist das abgehakt“, betont Ferent. Er schaut nach vorne und ist optimistisch – aus mehreren Gründen. Erstens hatte sein Team zuletzt spielfrei und damit die Möglichkeit, intensiv an den Defiziten zu arbeiten. „Wir haben mehr mit dem Ball trainiert, waren mehr Leute und sind fitter geworden. Das ist mein Gefühl“, sagt Ferent. Zweitens kommen nun Konkurrenten zur HSG, die als nicht

Richter und Mosel kehren zurück

so stark eingeschätzt werden wie die ersten zwei. Und drittens gibt es bei den Barnstorfern gleich zwei Rückkehrer, die viel Hoffnung machen. Nils Mosel und Finn Richter, die zuletzt fehlten, sind morgen wieder dabei. „Ein Mega-Vorteil“, findet Ferent, „so haben wir mehr Optionen. Beide sind sehr erfahren, können in wichtigen Momenten Verantwortung übernehmen und Spiele auch alleine entscheiden.“ Wobei hinter dem Einsatz von Mosel noch ein kleines Fragezeichen steht. Ferents Vorgänger als Barnstorfer Zweitherren-Coach plagt sich mit Wadenproblemen herum. Wie gut es geht, wird sich morgen zeigen.

Über Gegner Wilhelmshaven weiß Ferent, „dass sie einen sehr starken Rückraum haben. Deshalb müssen wir aggressiv in der Deckung sein. Und vorne müssen wir selbst mehr Druck machen.“ Man solle gleich merken, wer der Herr in der Mühlenkamphalle ist, verlangt der HSG-Coach – und setzt darauf, dass es genau so kommen wird. Sein Versprechen: „Wir sind top-motiviert und wollen jetzt Punkte. Da gibt es kein Wenn und Aber.“ - mr