13 Ferent-Tore reichen nicht – 30:33

Schied nach 20 Minuten in Horneburg mit einer lädierten Wade verletzt aus: Barnstorfs Routinier Malte Helmerking (M). Der 34-Jährige fehlte dem Handball-Verbandsligisten nicht nur in der Deckung, sondern auch in der zweiten Reihe.

Horneburg – Da bot Raul-Lucian Ferent vom Handball-Verbandsligisten HSG Barnstorf/Diepholz II am Samstag eine Klasse-Leistung am linken Flügel, erzielte 13/8 Treffer, doch zum Sieg reichte es nicht. Der Tabellenvorletzte kehrte vom Kellerduell beim VfL Horneburg mit einer 30:33 (19:19)-Niederlage zurück. „Wir haben das Spiel in der Abwehr verloren, da haben wir zu viele einfache Tore bekommen“, unterstrich der 36-Jährige, der alle acht Siebenmeter verwandelte.

„Wir rennen wie so oft von der ersten Minute an einem Rückstand hinterher, und die Aufholjagd kostet Kraft. In der Abwehr bleiben wir nicht bis zum Pfiff konsequent und kassieren kurz vorm Zeitspiel noch Tore. Des Weiteren hatten wir ein schlechtes Rückzugsverhalten und technische Fehler vorne, die dem Gegner Tempogegenstöße ermöglichten“, analysierte Rückraumakteur Dennis Westermann. Gerade in der Anfangsphase waren die Barnstorfer nicht bei der Sache. So vergab Mateusz Chylinski gleich den ersten Strafwurf. „Wir waren in den ersten zehn Minuten überhaupt nicht im Spiel“, monierte Ferent. So lagen die Gäste schnell mit 2:7 (8.) zurück. „Wir haben danach gut gekämpft und den Kopf nicht hängen gelassen“, sagte der Rumäne. Die Barnstorfer holten auf, Westermann verkürzte zum 11:12 (20.). Anschließend schied Leistungsträger Malte Helmerking mit einer Wadenverletzung aus. In der Endphase der ersten Hälfte egalisierte Ferent mit vollstrecktem Siebenmeter zum 18:18 (29.).

Nach dem Wechsel legten die Horneburger mit den Haupttorschützen Leonard Klingschat (10), Timo Meyn (9/4) und Roman Rammner (7) zum 24:20 (36.) und 27:24 (43.) vor. Die Gäste fighteten weiter. Der Lohn: Westermann und Ferent mit Doppelpacks drehten den Spieß zum 28:27 (49.) um. Die Heimmannschaft nahm eine Auszeit und riss danach das Ruder herum. „Bei uns hat nichts mehr funktioniert. Wir haben unvorbereitet und zu früh geworfen“, ärgerte sich Ferent über die Endphase. Die Hausherren kamen über die schnelle Mitte und den Gegenstoß zu einfachen Toren. Vor allem Rechtsaußen Leonard Klingschat warf seine Schnelligkeit in die Waagschale. Ferent gelang zwar noch per Siebenmetertor das 30:32 (58.), doch Rammner machte den Sack endgültig zu – 33:30. mbo