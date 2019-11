Ferent setzt in Aurich auf die Erfahrung

+ © Müller Simon Schreiner fehlt sicher, auch Manuel Pauli könnte ausfallen – dann würde Benjamin Förster (im Bild) morgen das Tor hüten. © Müller

Barnstorf – Es ist wahrscheinlich das leichteste Spiel der Saison für die HSG Barnstorf/Dipholz II: Morgen (19.00 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Raul Ferent zum OHV Aurich II. Die Ostfriesen führen die Tabelle in der Verbandsliga derzeit an, die HSG wird als Drittletzter also „ohne Druck“ spielen, betont Ferent: „Ich hoffe, dass uns das helfen wird.“