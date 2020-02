Ferent fordert vor Kellerduell: „Wir müssen Leistung bringen“

Abstiegsgefährdeter Verbandsligist HSG Barnstorf/Diepholz II reist nach Bremervörde / Honschopp hilft aus

Barnstorf – Durch den 27:23-Coup über Spitzenreiter TvdH Oldenburg gaben die abstiegsgefährdeten Verbandsliga-Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz II die Rote Laterne ab. Nun wollen sie im heutigen Kellerduell um 18.00 Uhr beim punktgleichen TSV Bremervörde nachlegen. „Wir wollen in der Tabelle die Plätze tauschen“, unterstreicht Barnstorfs Spielertrainer Raul-Lucian Ferent. Personell sieht´s bei den Gästen nicht so rosig aus, denn neben Malte Helmerking (Rückenprobleme), Dennis Westermann (lädierter Fuß), Sascha Recht (Kapselzerrung im linken Knie) sowie Torhüter Simon Schreiner (rechter Daumen eingegipst) fallen auch noch Osman Ahmad (beruflich verhindert), Szymon Piechowiak (Prüfungen in Polen), Nils Mosel und Finn Richter (beide privat verhindert) aus. Dafür hilft aus dem Oberliga-Kader Florian Honschopp aus, der in der zweiten Reihe zum Einsatz kommt. Erstmals dabei ist vom Landesligisten TuS Sulingen Justin Bretthorst, dessen Spielberechtigung vorliegt. Eigentlich hatte zuletzt Malte Helmerking das Coachen übernommen, doch der 34-Jährige weilt auf einer Fortbildung.