Fehses Doppelpack zum Derbysieg

Sulingen - Von Felix Schlickmann. Am vergangenen Wochenende wirbelte das Sturmtief „Sabine“ den Spielplan noch gehörig durcheinander, eine Woche später gingen alle vier angesetzten Paarungen wie geplant über die Bühne. Perfekt lief es deshalb aber noch lange nicht, denn auch gestern blies starker Wind durch den Sulinger Sportpark und beeinträchtigte so den Spielfluss der Partien beim „Easyfitness-Wintercup“. „Bei Wind ist es immer schwierig, Fußball zu spielen“, meinte Trainer Walter Brinkmann vom gastgebenden TuS Sulingen nach dem 2:0 (0:0)-Sieg am Sonntag gegen den Stadtrivalen FC Sulingen: „Ich habe es früher gehasst.“ Ein paar Stunden zuvor hatte der SV Bruchhausen-Vilsen bereits den SC Twistringen mit 3:0 (1:0) bezwungen, am Samstag schlug der TSV Bassum den TuS Sulingen II mit 4:1 (1:1), und der TSV Wetschen gewann gegen die SG Diepholz mit 4:3 (3:1).

Brinkmann war – gerade unter den widrigen Umständen – zufrieden mit seinem Landesligisten. In einer „taktisch geprägten“ ersten Halbzeit gegen den klassentieferen FC passierte vor den beiden Toren nicht viel, der 57 Jahre alte TuS-Coach lobte die „Reife“ seines Teams: „Wir haben keine langen Bälle gespielt und hinten nichts zugelassen. Wenn die Null steht, kannst du schon mal nicht verlieren. Das war das Ziel.“ Die Null stand zur Pause auf beiden Seiten, nach dem Wechsel gab es jedoch ein paar Tormöglichkeiten mehr. Etwas Zählbares sprang allerdings erst in der 76. Minute heraus, als TuS-Außenstürmer Julian Fehse allein aufs Tor zulief und den Ball ins lange Eck schob. Fehse war es dann auch, der nach Zuspiel von Tim Rieckhof für die Entscheidung sorgte – 2:0 (89.). „Ich bin zufrieden“, freute sich Brinkmann: „Wir haben es in der zweiten Hälfte auch sehr clever gemacht, es war alles richtig.“

Uwe Küpker hätte gerne ein ähnliches Fazit gezogen, doch sein Bezirksligist lieferte dem SCT-Trainer keinen Anlass. „Wir hatten am Freitag ein hartes Spiel (1:3 bei Amasyaspor Lohne, d. Red.), darum hatten die Jungs etwas schwere Beine“, erklärte der 60-Jährige: „Wir haben es in der ersten Hälfte verpasst, das Tor zu machen.“ Das erzielte dafür Vilsens Marten Köhler (17.). Dem Kreisligisten attestierte Küpker eine „clevere“ Leistung: „Sie waren sehr präsent.“ Gerrit-Finn Jüttner (80.) und Nick Brockmann (83.) machten für die Brokser alles klar.

Weiter in bestechender Frühform befindet sich hingegen Twistringens Ligakonkurrent TSV Bassum. Zwar geriet das Team von Trainer Torsten Klein im ligainternen Duell mit dem TuS Sulingen II zunächst durch einen Foulelfmeter von Mario Meyer in Rückstand (26.), doch Florian Fröhlich gelang in der 43. Minute der Ausgleich – es war bereits sein sechster Turniertreffer, blieb allerdings am Samstag auch sein einziger. „Er bekommt Straftraining“, witzelte Klein, „das geht so nicht weiter.“ In der zweiten Halbzeit schalteten die Bassumer einen Gang höher, Ole Scharf entschied das Spiel per Dreierpack innerhalb von nur acht Minuten (54./60./62.) fast im Alleingang. Ein „Sonderlob“ wollte Klein allerdings nicht nur Scharf, sondern seiner ganzen Mannschaft ausstellen. „Es war ein verdienter Sieg“, freute sich der 48-Jährige.

Den durften auch die Wetscher feiern. Gegen den Ligakonkurrenten SG Diepholz musste der Bezirksligist am Ende zwar noch zittern, es reichte jedoch zum knappen Erfolg. Besonders zufrieden war TSV-Coach Thomas Otte mit seiner Offensive. „Unsere Tore haben wir schön herausgespielt“, meinte der 54-Jährige, „das hat mir wirklich gut gefallen.“ Amadou Jallow (14.), Finn Raskopp (34./55.) und Steffen Winkler (43.) trafen für die Wetscher, Nico Winkelmann (16.) und Bennet Wünning (51./84.) erzielten die Treffer für Diepholz. „Wir haben die Gegentore mit Fehlern eingeleitet, sie waren vermeidbar“, berichtete Otte, für den aber ohnehin im Vordergrund stand, „dass die Jungs sich bewegt haben. Du kannst im Moment noch nicht viel machen, die Plätze lassen es nicht zu. Von daher ist es gut, dass es das Turnier in Sulingen gibt.“