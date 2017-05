Fünf Tore zum perfekten Ende

Sulingen - Perfektes Ende einer perfekten Saison für den FC Sulingen: Der Kreismeister erfüllte gestern beim 5:0 (2:0)-Sieg über den TSV Okel die letzten Vorgaben seines Trainers Stefan Rosenthal, der noch die 70-Punkte-Marke in der Kreisliga knacken und auch Platz eins in der Fairness-Wertung behaupten wollte. „Es war mir wichtig, dass wir nicht noch irgendeine Karte kassieren. Wir wollten zeigen, dass wir das nicht nötig haben“, freute sich der FC-Coach: „Sie können enge Entscheidungen spielerisch und ohne Fouls lösen – und sie haben Disziplin.“

So warteten die künftigen Bezirksliga-Kicker bei Freibier für die Fans entspannt auf die Rückkehr ihrer zweiten Mannschaft vom SV Heiligenfelde II, die dank des dritten Platzes in der 1. Kreisklasse ebenfalls aufsteigt und in die Kreisliga zurückkehrt. „Der Betriebsunfall des Vorjahres mit dem Abstieg unserer Ersten und der Zweiten ist also behoben“, freut sich das FC-Urgestein Rosenthal. Eine krachende Party sollte deshalb gestern aber nicht steigen: „Seit Freitag vor einer Woche, als unser Aufstieg feststand, haben wir den Alkohol ein bisschen satt. . .“

Heiß her ging es also nur wegen der Witterung, nicht wegen des Fußballs. „Es war der von mir erwartete Sommerkick“, fasste Rosenthal die einseitigen 90 Minuten ohne eine einzige Okeler Chance zusammen: „Am Ende hätten wir noch höher gewinnen können, aber ich muss den Jungs ein Lob aussprechen, dass sie 90 Minuten lang die Konzentration aufrecht erhalten haben“, stellte Rosenthal klar.

Lars Mesloh gelang nach einer Viertelstunde die Führung, als er eine Flanke von Patrik Siebert ins rechte untere Toreck bugsierte. Marian Pingel erhöhte dank einer starken Balleroberung im Mittelfeld. Alper Yildirim scheiterte im ersten Versuch am starken Okeler Schlussmann Dennis Maibach, der Abpraller fiel Pingel vor die Füße – und der musste nur noch einschieben (31.).

Kurz nach Wiederanpfiff gelang Hussein Ibrahim in seinem letzten Spiel für Sulingen das 3:0: Der Offensivmann, der im Sommer zum TV Neuenkirchen zurückkehrt, nutzte einen Pingel-Pass in den Rücken der TSV-Abwehr zur Vorentscheidung (49.). Ebenfalls schön herausgespielt war das 4:0: Fabian Schmitting und Viktor Gense trugen den Ball per Doppelpass nach vorn, Gense bediente Lars Mesloh – und der bedankte sich mit seinem zweiten Tor des Tages (62.).

Wie Hussein Ibrahim durfte sich auch Lukas Konopinski in seinem letzten Erstherrenspiel mit einem Scorerpunkt verabschieden: Bevor er seine Schuhe an den Nagel hing, legte er Schmitting das 5:0 auf (79.). In der Schlussphase hätte Svend Kafemann das halbe Dutzend komplettieren können, doch der Stürmer setzte erst einen feinen Lupfer knapp über den Querbalken (85.) und scheiterte dann an TSV-Keeper Maibach (88.). „Aber das Ergebnis geht auch so in Ordnung“, urteilte Rosenthal, der sich jetzt auf die Rückkehr in die Bezirksliga freut. „Und das mit fast dem Kader, der unser Schiff nach dem Abstieg wieder auf Kurs gebracht hat – das finde ich besonders schön.“

Außer Ibrahim und Konopinski geht lediglich Viktor Seiberlich, den es zu Mitaufsteiger TuS Kirchdorf zieht. Dem gegenüber stehen die Neuzugänge Magnus Wiegmann (BSV Rehden II), Bennet Lüdecke (TuS Barenburg) und Linksfuß Joshua Lehmkuhl (TSV Schwaförden). Die als Rückkehrer gehandelten Martin Roughley und Nils Kummer haben sich nun doch zum Verbleib beim SV Heiligenfelde entschieden. - ck