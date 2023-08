FC Sulingen heiß auf Landesliga-Premiere: Trainer Pingel vorm Heimspiel gegen Sarstedt optimistisch

Von: Tom Springer

Wollen taktisch etwas umstellen: Trainer Marian Pingel (rechts) und Co-Trainer Simon Röper (links) starten mit Aufsteiger FC Sulingen in die Landesliga-Saison © Terwey

Die Vorfreude ist groß: Aufsteiger FC Sulingen startet am Sonntag in das Abenteuer Fußball-Landesliga. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Sarstedt ist Marian Pingel optimistisch. Der Trainer verrät, worauf es bei der Premiere ankommen wird.

Sulingen – Von einem Kribbeln möchte Marian Pingel vor dem Saisonauftakt gegen den 1. FC Sarstedt (Sonntag, 15.00 Uhr) nicht sprechen. „Das wäre zu viel“, so der Trainer des FC Sulingen. Aber „ich glaube, die Vorfreude ist relativ groß.“ Es ist schließlich das erste Mal, dass der FCS in der Fußball-Landesliga aufläuft.

Pingel war als Spieler bereits für den ASC Nienburg in der Landesliga unterwegs

Spürbar sei die Lust auf jeden Fall: „Der Trainingsplatz ist wieder voll, alle freuen sich, dass es in der neuen Liga losgeht, auf das neue Umfeld und eine spannende Aufgabe“, schildert Pingel. Auch für ihn steht das Landesliga-Debüt an – zumindest als Trainer. Als Spieler stand er nämlich schon oft in der sechsthöchsten Spielklasse auf dem Rasen – etwa für den ASC Nienburg. Der 36-Jährige weiß also, worauf es für sein Team ab sofort ankommt: „Dass wir uns schnell an das Spieltempo anpassen, gut verteidigen und geradlinig in der Offensive sind, um unsere Chancen zu nutzen. Und, dass wir körperlich dagegen halten.“ Gerade Letzteres hatte er nach der deutlichen Pleite im Bezirkspokal am vergangenen Freitag gegen Ligakonkurrent TSV Wetschen (0:5) noch bemängelt. Daraus hätten sie in Sulingen aber ihre Lehren gezogen: „Dass wir robuster sind und besser in die Zweikämpfe reinkommen müssen.“

Es fehlte aber weit mehr als nur der Einsatz. „Da haben wir es ein bisschen falsch gemacht. Wir haben zwei unserer wichtigsten Spieler im Pressingverhalten nicht mit ins Spiel bekommen“, schildert Pingel und kündigt „taktische Anpassungen“ an: „Wir werden im Pressing- und Anlaufverhalten umstellen. Ich glaube, so wie wir es jetzt angehen wollen, passt es besser zu uns.“ Tiefer ins Detail gehen möchte er nicht. Schließlich soll der Sarstedter Trainer Marc Vucinovic nicht schon im Voraus zu viele Informationen über den FC Sulingen bekommen.

Pingel lobt Sarstedts „sehr, sehr gefährlichen“ Stürmer Jonas Jürgens

Pingel selbst habe über den Gegner „natürlich ein paar Grundinfos: Sie wollen sich ein bisschen tiefer stellen, weil sie der Meinung sind, dass es für sie dieses Jahr um den Klassenerhalt gehen wird“, sagt Pingel über den Tabellenneunten der abgelaufenen Spielzeit. Mit ihren „schnellen Außenspielern“ und dem „sehr, sehr gefährlichen“ Stürmer Jonas Jürgens (24 Tore in 2022/23) „wollen sie viel über das Umschaltspiel kommen“, so Pingel.

Pingel sieht „reelle Chance, direkt die ersten drei Punkte einzufahren“

Für Sulingen bedeutet das, anstrengende Wege zu machen. Angesichts der vielen Ausfälle in der Endphase der Vorbereitung stellt sich die Frage, wie fit der Aufsteiger schon ist. „Fitnesstechnisch sind wir nah dran“, kann Pingel beruhigen. „Den nötigen Rest holen wir uns über die Spiele im August.“ Sechs sind es an der Zahl – ein knackiges Programm, das im besten Fall mit einem Auftaktsieg eingeläutet werden soll: „Ich glaube, wenn wir die Sachen, die wir uns diese Woche erarbeiten, im Spiel gut umsetzen, haben wir eine reelle Chance, direkt die ersten drei Punkte einzufahren.“ Im ersten Landesligaspiel überhaupt wäre das sicherlich ein Erfolg.