Familienmensch und fanatischer Hajduk-Fan Sindik hat sich in Rehden eingelebt

Von: Daniel Wiechert

Direkt prägenden Einfluss hatten Lovro Sindik (rechts) und Karam Han (im Hintergrund) bei ihrer Regionalliga-Premiere für den BSV Rehden. © Töbelmann

Lovro Sindik hat stressige Wochen hinter sich. Mittlerweile hat er sich eingelebt – sowohl privat als auch beim BSV Rehden. Auf dem Platz hinterlässt er einen starken Eindruck.

Rehden – Die Sonnenstrahlen tanzen auf der Weser, die Sommerbrise streicht über die Haut und durch das Haar, während Lovro Sindik und seine Frau Antonia ihre sechswöchige Tochter im Kinderwagen vor sich her schieben. „Oh, mein Gott, es war so wunderschön“, sagt der Fußballer des Regionalligisten BSV Rehden zu diesem Familienmoment: „Wir waren am Sonntag zwei Stunden am Osterdeich beim Weserstadion spazieren – wirklich unfassbar dort.“ Tags zuvor hatte Sindik mit seinem neuen Verein den Saisonauftakt gegen Hannover 96 II mit 2:0 gewonnen, dann dieser Wohlfühlaugenblick. Es läuft.

Zuvor war es Schlag auf Schlag gegangen. „Die ersten zwei, drei Wochen waren wirklich stressig“, bekennt der 30-Jährige. Umzug von Greifswald nach Bremen, viel Behördenkram, Möbel kaufen und aufbauen, kurze Nächte mit dem Baby, tägliche Fahrten zum Training nach Rehden, dazu der neue Job bei einem Honigproduzenten in Bremen. Der Kroate rotierte in einer Tour. „Aber jetzt ist alles top“, versichert der Mittelfeldspieler, der im Frühjahr mit dem Greifswalder FC in die Regionalliga Nordost aufstieg und nun direkt als Führungsspieler beim BSV Rehden in der Regionalliga Nord eingeplant ist. „Ich habe schon in den ersten Telefonaten gemerkt, dass Lovro charakterlich ein Top-Typ ist“, sagt sein neuer Trainer Kristian Arambasic: „Er integriert sich super, kümmert sich auch direkt um die jungen Spieler. Er will einfach insgesamt Verantwortung tragen.“

Als Teenager war Sindik „zu ungeduldig“

Sindik selbst beschrieb sich im Podcast des Greifswalder FC selbst mal als „ganz ruhiger, familiärer Typ“, der seine Liebsten mit seinem Sportfanatismus zuweilen aber auch verrückt machen kann. Eine Episode steht dafür stellvertretend. Es geschah während eines Heimatbesuchs. „Ich bin um 14.30 Uhr am Flughafen in Split gelandet, um 15.00 Uhr war Anpfiff bei Hajduk Split – meinem Verein. Mein Vater hat mich am Flughafen abgeholt, und ich habe ihm gesagt, dass er mich direkt zum Stadion bringen soll. Er meinte: ,Wir haben dich ein Jahr lang nicht gesehen, Junge. Komm‘ erst mal mit nach Hause.‘ Ich habe gesagt: Nein, nein, erst ins Stadion, dann nach Hause. Meine Mutter war stinksauer, sie wollte drei Tage nicht mit mir reden“, verrät Sindik mit einem Lachen. Diese Besessenheit sei schon immer da gewesen: „Ich bin mit Ball geboren.“

Sindik erblickt in Zagreb das Licht der Welt, wächst aber in Split auf, im Schatten des Stadions von Hajduk. „Das ist mein Verein, meine Religion“, betont er. Er spielt für Hajduk in der Jugend, den Durchbruch schafft Sindik aber beim Stadtrivalen RNK. Schon als Teenager spielt er in der ersten kroatischen Liga, wechselt dann recht schnell in die erste slowenische Liga, was im Nachhinein ein Fehler gewesen sei: „Ich war zu ungeduldig.“

Keine Störungen während Hajduk-Spielen erlaubt

2013 zieht es Sindik nach Deutschland – zum Regionalligisten SV Babelsberg 03. Es folgen die Stationen Berliner AK 07, 1. FC Lokomotive Leipzig, FC International Leipzig, Greifswalder FC, BSV Rehden.

Mit den Schwarz-Weißen strebt er nun am Sonntag beim VfV Borussia 06 Hildesheim den zweiten Saisonsieg an. Tags zuvor tritt in der kroatischen Liga der Zweite Hajduk Split beim Spitzenreiter Dinamo Zagreb an, der in den vergangenen 17 Jahren 16-mal Meister wurde. „Jeder, der mich kennt, weiß: Wenn Hajduk spielt, darf mich keiner anrufen oder so.“ Neben einem Familientag am Osterdeich für Sindik die zweitbeste Variante, um einfach mal abzuschalten.

Arambasic nimmt leistungsförderndes Arbeitsklima wahr Beim BSV Rehden herrscht nach dem 2:0 gegen Hannover 96 II zum Regionalliga-Auftakt prächtige Stimmung. „Du gehst natürlich mit einem Lächeln in die neue Woche, wenn du am Wochenende gewonnen hast“, sagt Trainer Kristian Arambasic, der leistungsförderndes Arbeitsklima wahrnimmt: „Die Jungs, die gut gespielt haben, wissen, dass es nicht schlecht aussieht, dass sie wieder spielen dürfen. Und die, die nicht gespielt haben, machen richtig Feuer, weil sie dazugehören wollen.“

Einen Punkt, aber auch ein Spiel mehr hat der VfV Borussia 06 Hildesheim bereits. Auf das 1:1 gegen den SV Atlas Delmenhorst folgte ein 3:2 beim hochgehandelten FC Teutonia Ottensen. Alle vier Tore erzielte Moritz Göttel. Rehden tritt am Sonntag um 15.00 Uhr in Hildesheim an. „Auf uns wartet Brocken. Aber das wird ja jede Woche so sein. Fast alles sind 50:50-Spiele“, sagt Arambasic: „Wenn wir diszipliniert arbeiten, wenn wir alles reinwerfen, was wir haben, dann sind auch wir schwer zu schlagen.“